Jammu and Kashmir: माछिल सेक्टर में हिमस्खलन से हादसा, ड्यूटी पर तैनात 3 जवानों की मौत

Three Jawan Martyr in Jammu and Kashmir Avalanche: इस इलाके में 56 आरआर (56 RR Three Jawan) के तीन जवान तैनात थे जहां अचानक आए हिमस्खलन की वजह से जवानों की मौत हुई।

Avalanche: 3 जवानों की हिमस्खलन से मौत/ तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- Indian Express)

Jammu and Kashmir Unfortunati Incident: जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के माछिल सेक्टर (Machhil Sector) में हिमस्खल (Avalanche) की वजह से भारी हादसा (Accident) हो गया है। इस हादसे में 3 जवानों की मौत (3 Jawan Martyr) हो गई है। इस इलाके में 56 आरआर (56 RR Three Jawan) के तीन जवान तैनात थे जहां अचानक आए हिमस्खलन की वजह से जवानों की मौत हुई। कुपवाड़ा पुलिस (Kupwara Police) ने बताया कि हादसे में शहीद हुए सभी जवानों के शवों को निकाल लिया गया है।

