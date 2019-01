आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल को अगवा करने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद उनकी बेटी की सुरक्षा के लिए एक ऑफिसर की तैनाती की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एएनआई के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के पास 9 जनवरी को एक अज्ञात ईमेल आया है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी को अगवा करने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सीएम की बेटी की सुरक्षा के लिए एक पीएसओ (सुरक्षा अधिकारी) को तैनात कर दिया है। मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है।

Delhi Chief Minister’s Office received an anonymous mail on January 9 that threatened to kidnap CM Arvind Kejriwal’s daughter. Delhi Police has deployed a Protective Service Officer (PSO) for CM’s daughter & the matter has been handed over to Cyber cell. pic.twitter.com/Jy9PJaRF9k

— ANI (@ANI) January 12, 2019