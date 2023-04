सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने के लिए रची थी साजिश

आरोपी की पहचान आमीन के रूप में हुई है। वह कानपुर के बाबूपुरवा का करने वाला है। जांच में सामने आया कि 2 दिन पहले इसी युवक ने बाबूपुरवा में मोबाइल खो जाने का प्रार्थन पत्र पुलिस को दिया था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फोटो- एएनआई)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी के पीछे को वजह सामने आई है वह काफी चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सोमवार रात डायल 112 पर अनजान शख्स ने वॉट्सएप कॉल कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसे लेकर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 506 और 507 से अलावा आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत मामला दर्ज किया है। सामने आई ये वजह पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान आमीन के रूप में हुई है। वह कानपुर के बाबूपुरवा का करने वाला है। जांच में सामने आया कि 2 दिन पहले इसी युवक ने बाबूपुरवा में मोबाइल खो जाने का प्रार्थन पत्र पुलिस को दिया था। पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया कि इसी मोबाइल से सीएम योगी को धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने ने ही गर्लफ्रेंड के पिता का मोबाइल चोरी किया। चोरी करने के बाद उसने इस फोन से धमकी दी। पुलिस इस मोबाइल की जांच कर रही थी तो उसके मालिक का पता चला। उसने फोन के मालिक से पूछताछ की तो सामने आया कि उसका फोन 2 दिन पहले चोरी हो गया था। जांच में सामने आया कि आमीन अपने गर्लफ्रेंड के पिता को पसंद नहीं करता था। लड़की के पिता के साथ उसकी कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। पिता ने आमीन को उनकी बेटी से दूर रहने की भी सलाह दी थी। पुलिस इस मामले को आपसी दुश्मनी का बता रही है। हालांकि आरोपी युवक से पुलिस की पूछताछ अभी भी जारी है। https://www.jansatta.com/blank.html

