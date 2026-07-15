उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में चंदे की चोरी की आलोचना करने पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टी पर पाखंड का आरोप लगाया और उसे आस्था के मामलों में अपने पुराने रिकॉर्ड को याद करने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने यह बातें बुधवार को ‘पंचायत आज तक’ में कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं।”

सीएम योगी साल 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोलाबारी की घटना का जिक्र कर रहे थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 30 अक्टूबर और फिर 2 नवंबर को हजारों हिंदू कारसेवकों के विवादित बाबरी ढांचा की ओर मार्च करने के बाद कार्रवाई का आदेश दिया था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, गोलीबारी और उसके बाद हुई झड़पों में कम से कम 17 लोग मारे गए थे।

हालांकि, योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि राम मंदिर में चढ़ावे के गबन से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार ने उसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आरोप सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की।

उन्होंने कहा कि एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कथित तौर पर उनकी सहायता करने वाले अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि नैतिक आधार पर अतिरिक्त कदम उठाए गए।

विपक्ष के इरादों पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी राय में जिन पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए “धर्म पर हमला” किया और अराजकता फैलाई, वे अब खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे मंदिर में चढ़ावे की चोरी को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वे उन घोटालों और कुकर्मों के बारे में बात नहीं करते जो उनके सत्ता में रहने के दौरान हुए थे।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने और धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज अदा करने की अनुमति देकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। हालांकि, मंदिर परिसर में नमाज अदा की गई थी या नहीं, यह अभी भी विवादित है।

सीएम योगी ने कहा कि अगर आप सचमुच धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आपको मस्जिद में भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एकतरफा मामला था।

मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना वंशवादी राजनीति की उपज “दो युवराजों” पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी परंपरा समृद्धि को “दो परिवारों” तक ही सीमित रखने की थी और दावा किया कि वे आम लोगों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकते।

आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों युवराज चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें देर से उठने की आदत है। एक फीफा विश्व कप का आनंद लेने ऑस्ट्रेलिया गया, दूसरा पर्यटक वीजा पर अमेरिका घूमने गया। ये किसके पैसे से गए थे? उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सत्ता में फिर से पाने के लिए सांप्रदायिक विभाजन को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता उनकी चालों को समझते हैं और उन्हें माफ नहीं करेंगे।

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