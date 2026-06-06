उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) प्रशासन ने दुधवा-गौरीफंटा रोड पर शाम से सुबह तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को अधिकारियों ने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने यह फैसला वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए लिया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन के उप निदेशक जगदीश आर ने बताया कि इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि दूधवा से नेपाल सीमा के पास स्थित गौरीफंटा कस्बे तक जाने वाली सड़क पर हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों का आना-जाना पूरी तरह बंद रहेगा।

कौन-कौनसे वाहन जा सकेंगे?

जगदीश आर ने बताया कि प्रतिबंधित समय में एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि रात में गौरीफंटा जाने वाले यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए दुधवा से चंदनचौकी जाने वाला वैकल्पिक मार्ग 24 घंटे खुला रहेगा। इस रास्ते से गौरीफंंटा तक आवागमन निर्बाध बना रहेगा।

उन्होंने बताया कि रात के समय यातायात को लेकर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। जगदीश आर ने कहा कि रात्रिकालीन वाहन प्रतिबंध बाघ अभ्यारण्यों में सख्त रात्रि नियम लागू करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन और जनहित के बीच संतुलन बनाता है। (इनपुट- भाषा)

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