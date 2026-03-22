UP News: वाराणसी के तरतला इलाके में इस बार ईद का माहौल पहले जैसा खुशियों भरा नहीं रहा। इसकी वजह यह रही कि इस हफ्ते की शुरुआत में 15 मार्च को गंगा किनारे इफ्तार पार्टी करने के आरोप में 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार युवकों में से एक मोहम्मद समीर के पिता मोहम्मद सलाम ने कहा, “हमारे इलाके में ईद पर इस तरह की खामोशी पहले कभी नहीं देखी गई। यह त्योहार हमेशा हर्षोल्लास और उत्सवों से भरा रहता था, लेकिन इस बार हमारे मोहल्ले के 14 युवकों की गिरफ्तारी ने सारी रौनक फीकी कर दी है।”

पुलिस के मुताबिक , 20 साल की उम्र के इन युवकों ने कथित तौर पर गंगा नदी में एक मोटरबोट पर चिकन बिरयानी खाई और बाद में बची हुई बिरयानी नदी में फेंक दी। इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद से सभी 14 युवकों को वाराणसी जिला जेल में रखा गया है। उनकी जमानत याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं, जिन पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

मोहम्मद सलाम ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है क्योंकि “निर्दोष लोगों को बिना उचित सबूतों के और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की ठीक से जांच किए बिना जेल भेज दिया गया है, जो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है।” सलाम का भतीजा मोहम्मद अहमद उर्फ ​​राजू भी इस मामले में आरोपी है।

तरतला एक मुस्लिम बहुत इलाका

तरतला एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इसमें लगभग 200 परिवार रहते हैं। इलाके के मुख्य चौराहे के पास कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे मोहम्मद अनीस ने कहा, “हमारे इलाके के परिवारों ने इस ईद पर गिरफ्तार किए गए 14 युवकों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सेवई नहीं बनाई। त्योहार की रौनक गायब है – लोग अपना समर्थन जताने के लिए युवकों के घरों में जा रहे हैं।”

अनीस के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद फैजान को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, “पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोगों ने तो इस साल त्योहार के लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं।” इंडियन एक्सप्रेस ने युवकों के परिवारों से बात की। आठवीं क्लास तक पढ़े ये 14 युवक लगभग 300 मीटर के दायरे में रहते हैं और छोटे पैमाने पर साड़ियों का व्यापार करते हैं। उनके परिवार पीढ़ियों से तरतला क्षेत्र में रह रहे हैं।

इफ्तार का आयोजन कोई नई बात नहीं- मुखतार अहमद

61 साल के मुखतार अहमद के बेटे मोहम्मद अनस और मोहम्मद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया, “बचपन से ही हम गंगा में स्नान करने चौसठ घाट जाते रहे हैं। नावों पर इफ्तार का आयोजन करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और पहले कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इन युवकों ने रविवार को नाव पर इफ्तार करने का फैसला किया, जो उनका साप्ताहिक अवकाश था। उन्होंने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था। सारा सामान बाजार से खरीदा गया था।”

मुख्तार अहमद ने कहा, “इन लड़कों ने जो एकमात्र नई बात की, वह थी इफ्तार की दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करना। शायद यही उनका अपराध बन गया और उनकी गिरफ्तारी का कारण बना। कार्रवाई करने से पहले, पुलिस को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या कोई वीडियो है जिसमें उन्हें गंगा में हड्डियां फेंकते हुए दिखाया गया है। यदि ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें केवल नाव पर खाना खाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। क्या अब नाव पर खाना खाना अपराध हो गया है? यदि ऐसा है, तो सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि युवकों ने हड्डियों और बचे हुए भोजन को एक प्लास्टिक बैग में रखा था और उसे नदी में नहीं फेंका था।

लोग छुपकर शराब भी ले जाते हैं

नाम ना बताने की शर्त पर एक निवासी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “लोग अक्सर नावों पर खाना ले जाते हैं और कुछ लोग छुपकर शराब भी पीते हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं उठाता। जब युवा इफ्तार के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में भोजन करते हैं, तो अचानक इसे अपराध की तरह माना जाने लगता है।” मोहम्मद नसीम को बेटे नेहाल अफरीदी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, “अब ऐसा लगता है जैसे गंगा हमारे लिए वर्जित क्षेत्र बन गई है। अगर हमारे समुदाय का कोई व्यक्ति वहां जाता भी है तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है।”

परिवार ने जबरन नाव ले जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। मोहम्मद शमीम ने बताया, “युवकों ने नाव का इंतजाम करने के लिए स्थानीय निवासी नाजू यादव से संपर्क किया था और उन्हें 45 मिनट की सवारी के लिए पैसे दिए थे। इफ्तार के समय नाव मालिक के परिवार के सदस्य भी नाव पर मौजूद थे। चार दिन बाद पुलिस ने मालिक के परिवार के बयानों के आधार पर दावा किया कि नाव जबरन ले ली गई थी।” मोहम्मद शमीम के बेटे मोहम्मद तहसीम और आजाद अली आरोपियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घाट आमतौर पर भीड़भाड़ वाले होते हैं और जबरन नाव ले जाने की कोई भी घटना अनदेखी नहीं रह सकती थी।

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