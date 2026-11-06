Punjab News: मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने गुरुवार को दावा किया कि उनके आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की लगभग 42 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान उन पर बीजेपी में शामिल होने और मंत्री पद पाने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की एक वफादार सिपाही होने के नाते उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

चुनाव वाले राज्य पंजाब में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए, अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। उन्होंने दावा किया कि ईडी की टीमों ने उनसे और उनके परिवार से जुड़ी सात जगहों पर तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई आपत्तिजनक सामग्री या एक पैसा भी नहीं मिला।

मुझे मंत्री पद का ऑफर दिया गया- अरोड़ा

अरोड़ा ने पत्रकारों से कहा, “उन्होंने मुझसे कहा कि ‘सोच लो, आने वाले दिनों में आप मंत्री बन सकती हैं…’ मुझे मंत्री पद का ऑफर दिया गया, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आप हमारी मूल पार्टी है और भगवंत मान हमारे नेता हैं।”

विधायक ने कहा कि पार्टी के उन्हें दोबारा मैदान में उतारने के फैसले के बाद, उन्हें डराने-धमकाने के लिए ये छापेमारी की गई। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी ने मुझे डराने और मुझ पर दबाव बनाने के लिए ईडी को मेरे घर भेजा। वे सुबह 5 बजे हमारे घर आ गए, जब मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी।”

ईडी ने की छापेमारी

ईडी की टीमें बुधवार तड़के मोगा में जीटी रोड स्थित उनके आवास, दोसांझ रोड पर उनके कैंप ऑफिस बंगले और उनके पति डॉ. राकेश अरोड़ा द्वारा चलाए जा रहे एक निजी नशा मुक्ति अस्पताल पहुंचीं। इसके अलावा, खन्ना के लिबरा गांव और पटियाला के चंदूमाजरा गांव में उनके नाना-नानी और दादा-दादी के घरों पर भी तलाशी ली गई। यह छापेमारी गुरुवार दोपहर को खत्म हुई। उन्होंने कहा, “उन्होंने हमारे वॉशरूम और मेरे बच्चों की बनाई ड्राइंग और उनकी मार्कशीट तक की जांच की। तलाशी दोपहर 12 बजे के आसपास पूरी हो गई थी, लेकिन वे जानबूझकर शाम 4 बजे तक रुके रहे।” उन्होंने आगे बताया कि इस तलाशी से उनका परिवार, खासकर उनके छोटे बच्चे, काफी परेशान हो गए हैं।

अरोड़ा ने आरोप लगाया कि एजेंसी ने उनसे न केवल उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ की, बल्कि मोगा में अन्य लोगों के साथ हुए लेन-देन, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में खरीदी और बेची गई संपत्तियां भी शामिल हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछे।

उन्होंने बताया कि पूछताछ में बिपन उनकारा और राकेश सितारा जैसे लोगों के साथ हुए लेन-देन भी शामिल थे, जो आप सरकार बनने से पहले के समय के हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “उन्होंने दावा किया कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है।”

क्या है पूरा मामला

ईडी की यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग की उस जांच से जुड़ी है, जो जून 2024 में मोगा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई थी। यह मामला नेशनल हाईवे 754-ए के लिए अधिग्रहित सरकारी जमीन के कथित फर्जी दाखिल-खारिज और मुआवजे के गलत भुगतान से जुड़ा है।

ईडी के एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, एजेंसी की यह कार्रवाई 16 जून 2024 को धर्मकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है। यह एफआईआर आईपीसी की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में राजस्व अधिकारी (पटवारी) नवदीप सिंह और एक महिला प्रवासी मजदूर, दिलखुश कुमारी का नाम शामिल है।

पुलिस मामले में आरोप है कि पटवारी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिनमें सरकारी जमीन को दिलखुश कुमारी के नाम पर दिखाया गया, ताकि NH-754A परियोजना के तहत मुआवजा हासिल किया जा सके। इसके बाद उसे 1,00,65,724 रुपये का भुगतान कर दिया गया। हालांकि, बाद में जांच से पता चला कि जिस जमीन के लिए मुआवजा दिया गया था, वह पहले से ही राज्य सरकार की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एक साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज बनाए गए और जमीन के रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां की गईं।

अरोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अगर उन्हें दोबारा बुलाया जाता है, तो वह जांच में पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा, “जब भी वे हमें दोबारा बुलाएंगे, हम जांच में शामिल होंगे।”

उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को पंजाब में अपनी हार का डर है। उन्होंने कहा, “बीजेपी और मोदी को यह भूल जाना चाहिए कि हम किसी भी तरह से डरेंगे या धमकियों के आगे झुकेंगे। वे जानते हैं कि पंजाब में उनकी बुरी तरह हार हो रही है। हम भविष्य में इस तरह की और भी छापेमारी के लिए तैयार हैं।”

पदों या चुनाव टिकटों का लालच देकर नहीं खरीदा जा सकता- अरोड़ा

एक बयान में, अरोड़ा ने फिर दोहराया कि उन्हें राजनीतिक पदों या चुनाव टिकटों का लालच देकर नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा, “मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जिसे मंत्री पद, चुनाव टिकट या किसी राजनीतिक पद का लालच दिया जा सके। जब तक मैं जीवित हूं, मैं पूरी मजबूती से ‘आप’ के साथ खड़ी रहूंगी। न तो धमकियां और न ही कोई प्रलोभन मुझे अपने सिद्धांतों या वफादारी से समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।”

‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने भी आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। पन्नू ने कहा, “उनसे बार-बार यही कहा गया कि मैडम, बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको बड़े पद दिए जाएंगे। लेकिन हमारी विधायक अपनी बात पर अडिग रहीं और टस से मस नहीं हुईं।”

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आम आदमी पार्टी के तीनों विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जोड़ामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीनों विधायक सुबह दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। तीनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई।गी आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जोड़ामाजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…