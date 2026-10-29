राजस्थान की राजधानी जयपुर के हाई-सिक्योरिटी सिविल लाइंस इलाके में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर चोरी का मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर घर में घुसकर करीब 1.5 लाख रुपये नकद और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने गुरुवार तड़के घर की रसोई की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि वह करीब एक घंटे तक घर के भीतर रहा। घटना के समय परिवार के 10 से अधिक सदस्य घर में सो रहे थे। इसके बावजूद आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गया।

राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के पास है विधायक का घर

प्रताप सिंह सिंघवी का आवास जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित है, जो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक है। इस हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।

विधायक के निजी सहायक राजवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि घर से करीब 1.5 लाख रुपये नकद और नकली गहने चोरी हुए हैं। घटना के समय घर में परिवार के 10 से अधिक सदस्य मौजूद थे।

घर की जानकारी होने का संदेह, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जयपुर के पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को घर के बारे में जानकारी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और उसने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि चोरी की वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके।

पंचायत चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में थे विधायक

प्रताप सिंह सिंघवी बारां जिले की छबड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सात बार विधायक रह चुके हैं। घटना के समय वह पंचायत चुनाव के सिलसिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे।

परिवार के अनुसार, चोरी की जानकारी मिलने के बाद सिंघवी ने जयपुर पुलिस आयुक्त से बात की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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