Punjab News: आम आदमी पार्टी के पंजाब से छह राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजिंदर गुप्ता और संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब राज्य में आप के एकमात्र सांसद बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल राज्य से एकमात्र दावेदार के रूप में उभरे हैं।

शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलबदल करने वाले कुछ सांसदों ने अतीत में अनौपचारिक रूप से उन्हें साथ बैठने या ज्यादा घनिष्ठ रूप से बातचीत करने का सुझाव दिया था, हालांकि दलबदल पर कोई सीधी बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, “यह अनौपचारिक बातचीत थी, कोई विशिष्ट बात नहीं थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया।”

दलबदल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीचेवाल ने कहा, “वे मुझे किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे पार्टी के भीतर या बाहर किसी भी पद को खोने का डर नहीं है। मैंने कभी इस पद की मांग नहीं की।”

भगवंत मान ने मुझे चुना था- सीचेवाल

अंतर स्पष्ट करते हुए सीचेवाल ने बताया कि जहां ज्यादातर दलबदलू दिल्ली से मनोनीत किए गए थे, वहीं उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुना था। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने राज्यसभा का प्रस्ताव कई बार ठुकराया था, लेकिन आखिकार इसे स्वीकार कर लिया।

इस दल-बदल को अवसरवादी बताते हुए उन्होंने कहा कि दल-बदल करने वाले लोग मुझे कभी अपना सहकर्मी नहीं मानते थे और अक्सर उनकी कार्यशैली से असहज महसूस करते थे। उन्होंने कहा, “राज्यसभा में मेरी उपस्थिति, पंजाब के मुद्दों पर मेरे सवाल और जमीनी स्तर पर मेरा काम उनमें से कई लोगों को पसंद नहीं आया।” उन्होंने 2023 और 2025 के दौरान बुद्धा नाला सफाई और बाढ़ राहत जैसी परियोजनाओं में अपनी भागीदारी का जिक्र करते हुए यह बात कही।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसदों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब वे सांसद थे, तो उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठाने में हिचकिचाहट थी। उन्होंने राज्यसभा में उपनेता रहे राघव चड्ढा की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए कहा, “मुझे कभी भी संसद में मेरे ही दल के नेता द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई।”

उन्होंने जनता के लिए क्या किया- सीचेवाल

सांसद पद छोड़ने वालों पर निशाना साधते हुए सीचेवाल ने कहा, “उनके पास सत्ता थी, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया? सत्ता छिन जाने पर या कारोबार को कोई खतरा महसूस होने पर वे चले गए। लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाना और सांसद निधि का उपयोग जन कल्याण के लिए करना है।”

कौन हैं बलबीर सिंह सीचेवाल?

बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल का सार्वजनिक जीवन जमीनी स्तर के कामों से जुड़ा रहा है। 165 किलोमीटर लंबी काली बेन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाइम पत्रिका में उल्लेख सहित वैश्विक ख्याति अर्जित की और अपने पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए पद्म श्री से सम्मानित हुए।

संरक्षण के अलावा, उन्होंने मानवीय सहायता के कई मामलों को संभाला है। इसमें सौ से ज्यादा पंजाबियों को वापस लाने में मदद करना शामिल है और विदेशों में फंसे युवाओं की वापसी को सुगम बनाना भी शामिल है। 2023 और 2025 में पंजाब में आई बाढ़ के दौरान, वे राहत कार्यों के समन्वय के लिए हफ्तों तक घटनास्थल पर मौजूद रहे।

जालंधर जिले के सीचेवाल गांव में जन्मे , वे धार्मिक नेता और समाज सुधारक संत अवतार सिंह से प्रभावित थे और उन्होंने 2000 में सरकारी मदद के बिना वॉलंटियर को जुटाकर काली बेन की सफाई का अपना पर्यावरण अभियान शुरू किया। बाद में गंगा पुनर्जीवन परियोजना के संदर्भ में उनकी कार्यशैली का उल्लेख हुआ और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसकी सराहना की, जिन्होंने कई बार काली बेन (अब पवित्र बेन) का दौरा किया और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीचेवाल के कार्यों की प्रशंसा की। इक ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, सीचेवाल ने स्वच्छता, जल आपूर्ति और शिक्षा सुविधाओं सहित ग्राम बुनियादी ढांचे का विकास किया।

2022 में राज्यसभा में प्रवेश करने के बाद से सीचेवाल ने पंजाब के सांसदों में सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज की है, शून्यकाल और प्रश्नकाल में सक्रिय रूप से भाग लिया है और जल, कृषि, एमएसपी और ग्रामीण संकट से संबंधित मुद्दों को उठाया है। उन्होंने पंजाबी में संसदीय दस्तावेजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की। पंजाब के एक आम आदमी पार्टी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “ऐसे समय में जब राजनीतिक गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं, सीचेवाल का रुख एक अलग दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो पार्टी आंदोलन से कम और काम की निरंतरता से ज्यादा परिभाषित होता है।”

संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को सौंपी याचिका

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र भेजकर उच्च सदन के उन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में विलय की घोषणा की है। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्यसभा के सात सदस्यों द्वारा उठाया गया कदम दल-बदल के समान है। उन्होंने कहा कि सदस्यों का कदम संबंधित कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। पढ़ें पूरी खबर…