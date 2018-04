नागपुर के तीन युवाओं ने थूकने के लिए एक खास प्रॉडक्‍ट बनाया है। यह देखने में किसी पीकदान या थूकदान सरीखा नहीं है, बल्कि इसे जेब में रखकर साथ लेकर चला जा सकता है। इसे बनाने में लोगों की सुविधाजनक स्थिति का खास ख्याल रखा गया है। प्रतीक मल्होत्रा, रितु मल्होत्रा और प्रतीक हरदे ने इस प्रॉडक्ट को बनाया है। इसे देखकर उम्मीद की जा सकती है कि प्रॉडक्‍ट स्वच्छता अभियान में बड़ी भूमिका निभाएगा। लोगों की जगह-जगह थूकने की आदत को देखते हुए इस प्रॉडक्‍ट को बनाया गया है, खासकर वे लोग जो पान-गुटका खाने के आदि होते हैं और कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से कई आलीशान इमारतों और सार्वजनिक बाजारों की दीवारें तक रंगी देखी जाती हैं। इस प्रॉडक्‍ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें आप थूक कर इसे जेब में रख सकते हैं। यानी जब थूकना हो तो थूकिए, जेब में रखिए और कूड़ेदान में डाल दीजिए।

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक थूकने वाले इस खास प्रॉडक्‍ट को एक पाउच में रखा जाता है। इस बनाने में पेपर, पल्प और पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में तीनों युवाओं की इस टीम को इस प्रॉडक्‍ट का पेटेंट भी मिल गया है। बता दें 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की आधारशिला रखी थी। उसके बाद से लगातार देशवासियों में स्वच्छता को लेकर जागरुकता देखी जा रही है। हालांकि रेलवें स्टेशनों, बस अड्डों आदि बड़े सार्वजनिक स्थानों पर कुछ खास जगहों को छोड़ बाकी जगहों पर साफ-सफाई उम्मीद के मुताबिक कम ही दिखाई पड़ती है।

सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के द्वारा तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ऐसी जगहों को लेकर सरकार का ध्यान खींचा जाता है। नागपुर के युवाओं के द्वारा तैयार किया गया यह प्रॉडक्‍ट उन इलाकों को साफ रखने में खासी भूमिका निभा सकता है जहां गुटखा-पान आदि का सेवन ज्यादा किया जाता है। इन युवाओं के द्वारा बनाया गया यह प्रॉडक्‍ट स्वच्छता कायम रखने में तो कारगर होगा ही, साथ ही देश के बाकी लाखों-करोंड़ों युवाओं को इस ओर प्रेरित करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

Nagpur: Prateek Malhotra, Ritu Malhotra & Pratik Harde have developed a product in which people can spit & carry it in their pockets as the pouch absorbs saliva, say it is to keep environment clean. Product is made with paper, pulp & polymer & got a national patent, recently. pic.twitter.com/3rFztgu1Mw

— ANI (@ANI) April 19, 2018