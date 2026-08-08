Punjab News: पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। इनमें से एक ने मंत्री पर सदन को झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप लगाया और मंत्री के दावे को साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश की।

यह बहस ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंड और पायल से आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के बीच दौलतपुर गांव में पंचायत की जमीन की नीलामी में देरी पर चर्चा के दौरान हुई। ग्यासपुरा के सवाल का जवाब देते हुए सोंड ने कहा कि ग्राम सरपंच को निलंबित कर दिया गया है, एक प्रशासक नियुक्त किया गया है और नीलामी शुक्रवार को आयोजित की जा रही है।

इतना ही नहीं उन्होंने तर्क दिया कि पहले की नीलामी के प्रयास विफल रहे क्योंकि विभाग द्वारा पट्टे की दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कोई भी बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद विभाग को बाद की नीलामियों की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ा।

विधायक ने दावे को खारिज कर दिया

हालांकि, ग्यासपुरा ने सवाल उठाया कि सरपंच के निलंबन के बाद लगभग चार महीने तक कोई प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं किया गया। जब सोंड ने दावा किया कि नीलामी के प्रयास साल की शुरुआत में ही किए जा चुके थे, तो विधायक ने इस दावे को खारिज कर दिया।

ग्यासपुरा ने सदन में घोषणा की, “अगर मंत्री जी यह साबित कर दें कि इस साल एक भी नीलामी हुई है, तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा।” इसके बाद उन्होंने कहा, “ए सदन झूठ बोलन दा अड्डा नहीं है। इस लेई इत्थे सच बोलेया जावे।” उन्होंने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी के निलंबन के संबंध में मंत्री के जवाब पर भी आपत्ति जताई और पूछा कि अगर अधिकारी की कोई गलती नहीं थी तो विभागीय कार्यवाही क्यों शुरू की जा रही थी।

सोंड ने जवाब दिया कि बीडीपीओ को दौलतपुर मामले में नहीं बल्कि एक असंबंधित मामले में निलंबित किया गया था। उन्होंने विभाग के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा कि इससे पूरे पंजाब में पंचायत पट्टे की आय में बढ़ोतरी हुई और अगले सत्र में सदन के समक्ष विस्तृत आंकड़े पेश करने का वादा किया।

कुलजीत सिंह रंधावा ने किया सवाल

आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक, कुलजीत सिंह रंधावा ने भी डेरा बस्सी में लंबे समय से अटके तहसील परिसर के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अपने सवाल में रंधावा ने कहा कि इस मुद्दे को पहली बार उठाए हुए 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “लगभग 15 लाख की आबादी वाले डेरा बस्सी में अभी तक कोई उचित न्यायिक और प्रशासनिक परिसर नहीं है। डीएसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, बीडीपी कार्यालय और तहसील कार्यालय अलग-अलग स्थानों से संचालित हो रहे हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के बीच आना-जाना पड़ता है।” रंधावा ने सरकार को याद दिलाया कि उसने घोषणा की थी कि परिसर जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन पूछा, “आज परियोजना की क्या स्थिति है?”

देर आए दुरुस्त आए- रंधावा

आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि एसडीएम कार्यालय को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है और नया न्यायिक परिसर लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने रंधावा को 17 अगस्त को अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया ताकि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। रंधावा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा, “देर आए दुरुस्त आए।”

आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक गुरदित सिंह ने कहा कि 50 एकड़ या उससे अधिक की जोतों के लिए जलमार्ग बनाने का मौजूदा नियम फरीदकोट में कई किसानों को वंचित कर रहा है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट जलभराव से बुरी तरह प्रभावित है और साथ ही यह उस क्षेत्र में आता है जहां किसानों को भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के ज्यादातर किसानों के पास दो से तीन एकड़ की छोटी जमीनें हैं और वे मौजूदा नीति से लाभान्वित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, “सरकार को 50 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए सार्वजनिक वाटर चैनल का निर्माण भी करना चाहिए।”

जवाब में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि सरकार ने फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र में 109 किलोमीटर लंबी 39 नहरों का निर्माण 13.12 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया है। 2026-27 के दौरान 18.65 करोड़ रुपये की लागत से 23 अन्य परियोजनाओं का काम शुरू किया गया है। इनमें से 15.13 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं पूरी होने के करीब हैं, जबकि शेष 3.54 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं का काम जल्द ही शुरू होगा। गोयल ने कहा कि 50 एकड़ से कम जमीन के लिए जलमार्गों के निर्माण का मुद्दा उठाया जाएगा।

मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने सरहिंद फीडर की मरम्मत पर 104 करोड़ रुपये खर्च किए हैं ताकि रिसाव की समस्या का समाधान हो सके और क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार हो सके। राजस्थान और सरहिंद फीडरों पर तीन बड़े पुल भी बनाए गए हैं। गोयल ने कहा, “फरीदकोट में सिंचाई अवसंरचना पर कुल मिलाकर लगभग 188 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” सदन को आश्वासन दिया कि शेष नहरों का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

स्कूल ऑफ एमिनेंस में टीचरों की कमी

आम आदमी पार्टी की एक अन्य विधायक सरबजीत कौर मनुके ने कहा कि जगराओं में नवनिर्मित स्कूल ऑफ एमिनेंस में नए छात्रों के प्रवेश के बाद शिक्षकों की कमी हो गई है। उन्होंने तिहारा गांव के सरकारी स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की कमी को लेकर सरकार से सवाल किया और पूछा कि इस समस्या का समाधान कब तक होगा। उन्होंने कहा कि हथुर के एक स्कूल में साइंस की क्लास तो है, लेकिन साइंस का कोई भी टीचर नहीं है। इसके कारण ग्रामीणों को खुद ही शिक्षकों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि 2017 में कक्षा दो तक उन्नत किए गए एक अन्य स्कूल में अभी भी शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं।

जवाब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि विभाग शिक्षकों के स्कूलों के बीच समायोजन पर विचार करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार 1032 लेक्चररों की भर्ती कर रही है, जिनकी तैनाती मुख्य रूप से ग्रामीण स्कूलों में की जाएगी जहां रिक्तियां अधिक हैं।

मनुके ने पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान एक स्कूल में 23 कमरों के निर्माण के लिए घोषित धनराशि की स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में 80 लाख रुपये की राशि घोषित की गई थी, लेकिन वह स्कूल तक नहीं पहुंची है और उन्होंने इस बात की जांच की मांग की कि पैसा कहां गया। बैंस ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि 80 लाख रुपये से 23 कमरे नहीं बनाए जा सकते और वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक होगी। उन्होंने विधायक से जानकारी देने को कहा और आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश कटारिया ने पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह से पूछा कि जीरा में ओवरब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। स्पीकर कुकर सिंह संधवान ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि काम लंबे समय से लंबित है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हरभजन सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि काम में तेजी लाई जाएगी और जुलाई 2027 तक पूरा हो जाएगा।

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पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बरनाला में कांग्रेस की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब अमरिंदर सिंह राजा बोल रहे थे और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान चन्नी समर्थकों ने नारे लगाए- चन्नी लाओ, पंजबा बचाओ। यह लगातार दूसरा दिन था जब पार्टी की सभा में इस तरह की नारेबाजी देखी गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…