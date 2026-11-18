मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास अभी के बिहार कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों में सबसे कम घोषित संपत्ति है। यानी वह बिहार बीजेपी के मंत्रियों की सूची में सबसे गरीब मंत्री हैं।

बिहार के हायर एजुकेशन और लॉ मिनिस्टर संजय सिंह टाइगर के घर में छठ त्योहार के दौरान चोरी हो गई। चोर करीब 600 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 90 लाख रुपये आंकी गई है।

मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास अभी के बिहार कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों में सबसे कम घोषित संपत्ति है। यानी वह बिहार बीजेपी के मंत्रियों की सूची में सबसे गरीब मंत्री हैं।

14-15 नवंबर की दरमियानी रात की घटना

यह घटना पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र एजी कॉलोनी स्थित परिवार के दो मंजिला मकान में हुई। चोरी 14 नवंबर की रात से 15 नवंबर की सुबह के बीच हुई। घटना के समय मंत्री का पूरा परिवार अपने पैतृक गांव अमराई नवादा (भोजपुर जिला) गया हुआ था।

टाइगर की उम्र 50 साल के आस-पास के है। वह 35 सदस्यों वाली सम्राट चौधरी कैबिनेट के उन तीन मंत्रियों में से हैं, जिन्होंने अपने एफिडेविट में 1 करोड़ रुपये से कम की संपत्ति बताई है।

संजय सिंह टाइगर की कुल घोषित संपत्ति

दिसंबर 2025 में जारी वार्षिक संपत्ति विवरण के अनुसार, संजय सिंह टाइगर की कुल घोषित संपत्ति लगभग 32.61 लाख रुपये है। वे बिहार मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा मंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं, जबकि पूरे मंत्रिमंडल में उनसे कम संपत्ति केवल एक अन्य मंत्री के पास है।

अक्टूबर 2025 के उनके चुनावी हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 31.18 लाख रुपये बताई गई थी, जिसमें चल संपत्ति, बैंक डिपॉज़िट, एक नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट और एक 2012 महिंद्रा बोलेरो शामिल है। उन्होंने कोई अचल संपत्ति या देनदारी नहीं बताई।

बिहार मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री समेत कुल 35 मंत्रियों में से 32 ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी। एक करोड़ रुपये से कम संपत्ति घोषित करने वाले अन्य दो मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार और भाजपा के नंद किशोर राम हैं।

संजय कुमार, जिनके पास गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार है, उन्होंने 22.30 लाख रुपये की संपत्ति घोषित की है। वहीं, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम ने लगभग 32.81 लाख रुपये की संपत्ति का खुलासा किया है।

टाइगर, धर्मपाल सिंह के भाई हैं, जो एक पॉलिटिशियन हैं और 1990 से 2000 के बीच बिहार के शाहपुर असेंबली सीट से दो बार विधायक कर चुके हैं। कहा जाता है कि टाइगर अविवाहित हैं और पटना वाले घर को अपने तीन भाइयों के साथ फैमिली रेजिडेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने 2025 के इलेक्शन एफिडेविट में प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप डिक्लेयर नहीं किया।

2025 में फाइल किए गए अपने खुद के नॉमिनेशन एफिडेविट में टाइगर ने खेती की जमीन, गैर-खेती की ज़मीन, कमर्शियल बिल्डिंग और रहने की बिल्डिंग समेत सभी तरह की अचल प्रॉपर्टी में कोई होल्डिंग नहीं बताई। उन्होंने कोई ज्वेलरी भी नहीं और सिर्फ 45,000 रुपये कैश होने की भी जानकारी दी।

टाइगर ने इससे पहले 2010 और 2015 में भोजपुर के संदेश सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। अपने 2010 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने पटना और अमराई नवादा, भोजपुर में परिवार और पुश्तैनी जमीन और बिल्डिंग में 16.80 लाख रुपये की हिस्सेदारी बताई थी। हालांकि, बाद में की गई घोषणाओं में ये प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल अचल संपत्ति के तौर पर नहीं दिखाई गईं।

पटना लौटने के बाद, मंत्री के परिवार के एक सदस्य ने सोमवार को शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें चोरी हुए सोने, चांदी और नकदी की सूची दी गई।

सात लोगों ने दिया घटना को अंजाम

पुलिस के मुताबिक, सात अनजान आदमी दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल पर घर में आए। कहा जा रहा है कि वे बाउंड्री की दीवार फांदकर अंदर आए, आठ कमरों के ताले तोड़े और आठ अलमारियां खोलकर कीमती सामान लेकर भाग गए। माना जा रहा है कि घुसपैठियों ने घर के अंदर करीब डेढ़ घंटा बिताया।

सेक्रेटेरिएट सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO-II) साकेत कुमार ने कहा कि पुलिस को 15 नवंबर की सुबह चोरी की जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम घटना की जांच करने के लिए मौके पर गई, जिसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया। कुमार ने कहा कि टेक्निकल और मैनुअल इनपुट की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और टावर डंप डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है।

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