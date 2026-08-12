मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बुधवार तड़के कुर्ला की गौसिया चॉल में पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया। करीब सुबह 3:30 बजे हुए इस भूस्खलन से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान में जुट गईं।

‘पहाड़ गिर गया, भागो-भागो’ की आवाज से खुली आंख

स्थानीय निवासी अहमद हुसैन अंसारी ने बताया कि वह करीब 3:30 बजे सो रहे थे, तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने और भागने की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि इलाके में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो हालात भयावह थे।

द इंडियन एक्सप्रेस को अंसारी ने बताया, “मैंने सोते समय एक आवाज सुनी और लगा कि कोई झगड़ा हुआ है। जब उठकर बाहर देखा तो भगदड़ जैसी स्थिति थी। लोग चिल्ला रहे थे- ‘पहाड़ गिर गया, भागो-भागो।’ बाहर निकलने पर देखा कि सच में पहाड़ी का हिस्सा गिर गया था।” भूस्खलन के बाद चॉल में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई। लोग अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

‘पूरा घर हमारे ऊपर गिर गया’

मलबे से बचाई गईं सायरा बानो ने हादसे की भयावहता बताते हुए कहा कि पहाड़ी का हिस्सा गिरने के बाद उनका पूरा परिवार मलबे में दब गया था। उन्होंने बताया कि उनका घर पूरी तरह ढह गया। सायरा बानो ने कहा, “यह घटना हमारे साथ करीब सुबह 3:30 बजे हुई। पहाड़ गिर गया और हम उसी के नीचे दब गए। पूरा घर हमारे ऊपर गिर गया। हमारा पूरा घर तबाह हो गया।”

उन्होंने बताया कि उनका परिवार करीब 30 वर्षों से वहां रह रहा था, लेकिन इस तरह की घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सायरा के मुताबिक, हादसे में उनके साथ कई अन्य लोग भी मलबे में दब गए और सभी को चोटें आईं।

स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में जुटकर की मदद

भूस्खलन के तुरंत बाद स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। अंसारी ने बताया कि चांदिवली पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद करीब 4:30 बजे दमकल की टीम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पुलिस, दमकल और अन्य एजेंसियों के साथ स्थानीय लोग भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते रहे।

राहत अभियान लगातार जारी रहा। जानकारी के मुताबिक, बचाव दल ने मलबे में फंसे आठ लोगों को बाहर निकाल लिया था, जबकि एक व्यक्ति के अब भी फंसे होने की सूचना थी।

मुंबई में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा, कुर्ला की चॉल पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा (Photo Source: Express/Deepak Joshi)

भारी बारिश के बीच हुआ हादसा

कुर्ला की गौसिया चॉल में हुआ यह हादसा मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच सामने आया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी और आसपास की जमीन कमजोर होने के बाद उसका एक हिस्सा चॉल पर आ गिरा।

घटना की सूचना मिलते ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दमकल विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत अभियान चलाया गया।

मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये की सहायता

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने कुर्ला की गौसिया चॉल का दौरा कर हादसे का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई में भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों और ढलानों के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, 6 की मौत कई लोगों के दबे होने की आशंका

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार तड़के हुई भारी बारिश के बीच कुर्ला के चिराग नगर इलाके में भूस्खलन हादसा हो गया। गौसिया चॉल, राठौड़ मेडिकल के पास करीब सुबह 3:48 बजे हुए भूस्खलन के बाद बड़ी मात्रा में मलबा गिर गया, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।