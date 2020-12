केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो की मां का निधन हो चुका है। उनके देहांत पर प्लेबैक सिंगर से राजनेता बने सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक पोस्ट किया। मां की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा- तेरा बेटा 20 घंटे से कम वक्त में 20 साल और बड़ा हो गया।

यह बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही थी। गुरुवार (10 दिसंबर, 2020) को उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा था, “मां जा चुकी हैं…जहां से उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज मैं यह यकीन करना चाहता हूं कि मां ने फिर से जन्म लिया है, क्योंकि अपनी सभी जिंदगियों से लेकर अनंत काल तक के लिए मैं आपको ही मां चाहता हूं। ‘Mama’s Boy’ (मां का बेहद दुलारा बेटा) अब 20 घंटे से भी कम वक्त में 20 साल बड़ा हो गया है मां। और, शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझसे संवेदनाएं व्यक्त कीं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”

Maaaa is Gone.. to a place of no return.. Today I want to believe in rebirth Maa because I want u as my Maa in all my lives, for eternity.. The ‘Mama’s Boy’ has grown 20 years older in less than 20 hours Maa

And, Thanks to everyone who reached out to me Means a lot pic.twitter.com/wlTcgsn0BG

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) December 10, 2020