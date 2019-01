पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर आधारित फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ शुक्रवार (11 जनवरी) को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने बारासात में कहा, ”अगर एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर फिल्म है तो डिजास्ट्रस प्राइम मिनिस्टर टाइटल से एक फिल्म बननी चाहिए। यह भविष्य में बनाई जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।” बता दें कि सीएम ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तल्खी में नरमी आती नहीं दिख रही है। गुरुवार को ममता ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के लिए अपने राज्य की तरफ से योगदान देने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था उनका राज्य मोदी सरकार की इस योजना के लिए 40 फीसदी धन का योगदान नहीं देगा, सरकार को योजना चलानी है को पूरा पैसा उसे ही देना होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कमेटियों को भी ममता बनर्जी ने आयकर भरने से मना कर दिया है।

बीते दिनों दुर्गा पूजा समितियों को आयकर का नोटिस मिला था जिस पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार का नाम लिए बना कहा कि अब वह दुर्गा पूजा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कमेटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है। पूजा के लिए लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कहा कि समितियां आपस में एकता बनाए रखें और आयकर विभाग के सामने पेश न हों।

