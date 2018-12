पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कहानी पर आधारित फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत तांबे पाटिल ने फिल्म निर्माताओं को पत्र लिखकर धमकी दी है कि उन्हें दिखाए बगैर फिल्म रिलीज नहीं होगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर फिल्म के सीन अतार्किक पाए जाते हैं तो उन्हें डिलीट किया जाएगा या फिर यूथ कांग्रेस देश में कहीं भी फिल्म को नहीं चलने देगी। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि ट्रेलर देखकर लगता है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है जोकि अस्वीकार्य है। पत्र के जरिये फिल्म निर्माताओं से स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग की गई है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर गुरुवार (27 दिसंबर) को जारी किया गया। ट्रेलर में अभिनेता अनुपम खेर पूर्व पीएम मनमोहन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में मनमोहन सिंह को काफी मजबूर हालात में दिखाया गया है।

बता दें कि फिल्म द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर आधारित है। फिल्म को विजय गुट्टे ने डायरेक्ट किया है और इसके निर्माता सुनील बोहरा और धवल गाडा हैं। फिल्म में संजय बारू की भूमिका में अक्षय खन्ना हैं। सोनिया गांधी का रोल सुजैन बरनर्ट कर रहीं हैं। अहाना कुमरा ने प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई है और अर्जुन माथुर राहुल गांधी बने हैं। फिल्म को 11 जनवरी को रिलीज किया जाना है।

Maharashtra Youth Congress writes to makers of #TheAccidentalPrimeMinister & asks to show them the movie before release & if some scenes are found unfactual, they should be deleted else, Youth Congress will not let the movie be screened anywhere in the country. pic.twitter.com/CUGJ98hmv8

— ANI (@ANI) December 27, 2018