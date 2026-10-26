उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को वोटर स्लिप में हुई एक गलती को लेकर लगे जातिगत भेदभाव के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस गलती में कोई अल्पसंख्यक शामिल होता, तो अधिकारियों पर सांप्रदायिकता के आरोप भी लग सकते थे।

यह प्रतिक्रिया तब आई जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से एक वोटर स्लिप में हुई गलत एंट्री को लेकर सवाल पूछा। इस स्लिप में रामहित यादव का नाम बदलकर “राम ने यादव को मारा” लिख दिया गया था।

संजय सिंह ने किया था सवाल

संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ज्ञानेश कुमार जी, राम ने सिर्फ यादव को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह, पाठक, अस्थाना, शर्मा, राय या बिष्ट को क्यों नहीं मारा? क्या आपका कंप्यूटर जातिवादी है? क्या आप किसी राजनीतिक दल का एजेंडा चला रहे हैं?”

हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी… https://t.co/nnVPWpH3wb pic.twitter.com/txG4odd7xP — CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 25, 2026

रिणवा ने संजय सिंह के आरोपों का जवाब दिया और हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों की मतदाता सूची में हुई एक और ऐसी ही गलती का जिक्र किया। रिणवा ने कहा, “हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों की मतदाता सूची में ‘राम ने शर्मा को मारा’ जैसा एक अजीब नाम भी मौजूद है। कंप्यूटर-सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं होते हैं।”

हमें सांप्रदायिकता के आरोपों का भी सामना करना पड़ता- यूपी सीईओ

इस गलती को स्वीकार करते हुए यूपी के सीईओ ने कहा, “हम मानते हैं कि एक गलती हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गलती में कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ। शुक्र है कि राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा। वरना, जातिवाद के आरोपों के अलावा, हमें सांप्रदायिकता के आरोपों का भी सामना करना पड़ता।” सीईओ कार्यालय ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनावों की उस वोटर स्लिप की एक कॉपी भी साझा की। इसमें मतदाता का नाम रवि शर्मा लिखा था, जबकि उनके पिता का नाम “राम ने शर्मा को मारा” दर्ज था।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा ने 10 अप्रैल से कंप्यूटर असिस्टेंट द्वारा भरे गए हर फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का ऑडिट करने का आदेश दिया है। 10 अप्रैल को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पीलीभीत और आजमगढ़ में रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों को दोबारा होने से रोका जा सके। यह आदेश 24 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नर, जिला चुनाव अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), असिस्टेंट ERO और कंप्यूटर असिस्टेंट के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में जारी किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…