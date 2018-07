जम्मू कश्मीर से एक दिल दहलाने वाली खबर आयी है। यहां पीडीपी नेता को अगवा करने गए दो आतंकियों ने विरोध करने पर उनकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना बांदापोरा इलाके की है। पीडीपी नेता का नाम अब्दुल मजीद डर है, जो बांदीपोरा जिले के हजीन इलाके में स्थित शहगुंड में रहते हैं। वहीं, मृतका का नाम शकीला बेगम है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बताया कि दो आतंकी रविवार की रात पीडीपी नेता के घर उन्हें अगवा करने की नीयत से घुसे। इस दौरान उनकी पत्नी ने बचाने की कोशिश की। तभी आतंकियों ने पीडीपी नेता की पत्नी शकीला बेगम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और गला रेत दिया। घायल अवस्था में उन्हें तत्काल श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से परिजन व आसपास के लोग दहशत में हैं।

