कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने साथी सौरव दास को लेकर हंसी-मजाक में एक बयान दिया है। अभिजीत दीपके ने न्यूज24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सौरव दास की भी पिटाई हो सकती है। सवाल यह है कि अभिजीत दीपके ने ऐसा क्यों कहा?

अभिजीत दीपके ने इंटरव्यू में कहा, “हम ऐसे लोग हैं जो मार खाने के बाद भी वापसी करते हैं। मेरी पिटाई हुई, उसकी (आशुतोष रांका की) पिटाई हुई और अब सिर्फ सौरव बचा है।” उन्होंने मजाक में कहा, “तेरा भी नंबर आएगा ।”

अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका पर हमले हो चुके हैं।

अभिजीत दीपके पर जयपुर में हुआ था हमला

अभिजीत दीपके पर इस साल जून में राजस्थान के जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान हमला किया गया था। दीपके जयपुर में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और उनके एक समर्थक ने उन्हें कंधों पर उठा रखा था। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारे थे और नीचे की ओर खींचने की कोशिश की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था।

दीपके ने आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे आरएसएस से जुड़े कुछ लोग शामिल थे। उनका दावा था कि यह हमला छात्रों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश थी।

आशुतोष रांका पर भीड़ ने किया था हमला

पिछले सप्ताह सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और कुछ कार्यकर्ताओं पर राजस्थान में हमला किया गया था। रांका और सीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर के बागरू विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान उन पर हमला किया गया था। रांका ने कहा था कि हमले में सीजेपी के एक कार्यकर्ता का हाथ फ्रैक्चर हो गया। रांका ने इस घटना में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया था।

इन घटनाओं के आधार पर ही न्यूज24 के इंटरव्यू के दौरान दीपके ने कहा कि सीजेपी के समर्थक मारपीट या दबाव के बाद भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि वे लोग मार खाने के बाद वापस आने वाले लोग हैं।

इंटरव्यू के दौरान ही दीपके ने सौरव दास की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहा कि अब केवल दास ही बाकी है और उनका भी नंबर आएगा।

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कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर देवेंद्र फड़नवीस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को आज भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।