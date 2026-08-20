कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार देर रात को भारी बवाल हुआ। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि उसके कई समर्थक इस घटना में घायल हुए हैं।

यूनिवर्सिटी के सूत्रों के अनुसार, मारपीट की यह घटना फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल बॉडी की बैठक को लेकर हुई।

एसएफआई, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (डीएसओ) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) की बैठक को लेकर एबीवीपी ने आपत्ति जताई। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि इस दौरान एसएफआई के सदस्यों ने उसके कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया।

एबीवीपी पर तोड़फोड़ का आरोप

दूसरी ओर, डीएसओ ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने बाहरी लोगों को परिसर में बुलाया और तोड़फोड़ की। डीएसओ ने दावा किया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता लाठियों से लैस होकर यूनिवर्सिटी के परिसर में घुस आए, एसएफआई और डीएसओ के सदस्यों के साथ-साथ अन्य छात्रों पर हमला किया।

वामपंथी छात्र संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के बैनर और झंडे फाड़ दिए, दीवारों पर लिखे नारे मिटा दिए और झंडों में आग लगा दी।

अरबिंदो भवन को जलाने की कोशिश

एसएफआई के एक समर्थक ने मीडिया को बताया, “वे गेट नंबर 4 से परिसर में घुसे और सारे बैनर फाड़ दिए। उन्होंने हमारे झंडे जला दिए और अरबिंदो भवन को भी जलाने की कोशिश की लेकिन एक सुरक्षा गार्ड ने तुरंत गेट बंद कर दिया। इसके बाद एबीवीपी के समर्थकों ने गेट पर लात मारनी शुरू कर दी।”

सुरक्षा गार्ड ने क्या बताया?

यूनिवर्सिटी में रात की ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने घटना को बहुत भयावह बताया। अरबिंदो भवन में तैनात गार्ड ने कहा कि कुछ छात्रों ने उससे गेट खोलने को कहा था। गार्ड ने बताया, “मैंने गेट खोला, वे अंदर घुस गए और फिर मैंने सभी गेट बंद कर दिए। दूसरी तरफ, वे गेटों पर लात मार रहे थे, झंडे जला रहे थे और उन्हें अंदर फेंक रहे थे। इस दौरान मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में था।”

पश्चिम बंगाल में एसएफआई की राज्य इकाई के सचिव देबंजन डे ने अरबिंदो भवन को आग लगाने की कोशिश के लिए एबीवीपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “एबीवीपी ने आरएसएस और एक भाजपा विधायक और उसके गुंडों के साथ मिलकर छात्रों पर हमला किया। ऐसा विश्वविद्यालय के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया गया। आरएसएस और भाजपा ने जादवपुर यूनिवर्सिटी को दबाने की कोशिश की है लेकिन वे सफल नहीं होंगे।”

बैठक किसने बुलाई?

एसएफआई के महासचिव सृजन भट्टाचार्य ने आरोप लगाया, “…मैंने सुना कि भाजपा के गुंडे कैंपस में घुस आए, तोड़फोड़ की और भाजपा के एक विधायक उन्हें बचाने आए।” मौके पर पहुंचीं भाजपा विधायक शरबरी मुखर्जी ने सवाल उठाया कि जनरल बॉडी की बैठक कैसे हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर सहमति बनी थी कि कैंपस में कोई यूनियन नहीं होगी तो फिर जनरल बॉडी की बैठक कैसे हुई? शरबरी मुखर्जी ने पूछा कि यह बैठक किसने बुलाई?

कैंपस पढ़ाई के लिए है, तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं: कुलपति

जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर चिरंजीब भट्टाचार्य ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, “इस कैंपस में छात्रों को अलग-अलग राजनीतिक विचार रखने की आजादी है लेकिन यह पढ़ाई की जगह है। तोड़फोड़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। जादवपुर यूनिवर्सिटी हाल ही में गलत वजहों से खबरों में रही है। हमारी पहचान रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए होनी चाहिए।”

कुलपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में लगातार पुलिस के संपर्क में है। भट्टाचार्य ने बताया कि अदालत ने कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे पुलिस के मौजूद रहने का निर्देश दिया था लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से कैंपस के अंदर पुलिस की तैनाती का विरोध किया गया था। कुलपति ने कहा कि किसने गड़बड़ शुरू की, किसने उकसाया, यह सब जांच में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और परिसर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और अगर पुलिस चौकी की जरूरत पड़ी तो यह भी बनाई जाएगी।

गुरुवार को कैंपस में पुलिस मौजूद रही और जादवपुर यूनिवर्सिटी में हालात सामान्य रहे। एबीवीपी और एसएफआई ने ऐलान किया था कि वे हिंसा और झड़प के विरोध में अलग-अलग रैलियां निकालेंगे।

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