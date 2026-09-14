मेरठ जिले के हस्तिनापुर में शुक्रवार शाम को एक युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। इलाके में भारी बल पुलिस तैनात है। प्रशासन ने तीन आरोपियों के घरों पर अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर चला दिया है।

क्या हुआ था इस मामले में?

27 साल के नितिन नागर अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहे थे। हमलावरों ने नितिन के दोस्त प्रिंस को मारने के लिए गोली चलाई थी लेकिन गोली नितिन को लग गई और उसकी मौत हो गई। नितिन हर दिन की तरह कसरत करने के बाद घर लौट रहा था।

नितिन ने दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा पास कर ली थी और फिजिकल टेस्ट का इंतजार कर रहा था। उसकी चार महीने पहले ही शादी हुई थी।

पुलिस ने इस मामले में क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक 29 साल का मिट्ठू प्रिंस को मारना चाहता था। इलाके में वर्चस्व को लेकर प्रिंस के साथ मिट्ठू की लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक, जब उन पर हमला हुआ, तो नितिन पीछे बैठा था और उसका दोस्त प्रिंस मोटरसाइकिल चला रहा था। नितिन को गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पिता बोले- नितिन इकलौता बेटा था

मेरठ के माखन नगर गांव के रहने वाले नितिन के पिता सतीश कुमार ने कहा, “आरोपियों और मेरे बेटे नितिन के बीच कोई झगड़ा नहीं था… नितिन हमारा इकलौता बेटा था और उसकी शादी सिर्फ चार महीने पहले हुई थी… मैंने अपने बेटे को सबसे अच्छी एजुकेशन दी ताकि वह अच्छा जीवन जी सके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी घटना हो सकती है।”

सतीश कुमार ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई अपने बेटे की हत्या की वीडियो क्लिप देखी है। उन्होंने अपने बेटे की हत्या के लिए पांच लोगों- मिट्ठू, ऋषभ, गोल्डी, शक्ति, उत्सव और एक अज्ञात शख्स का नाम लिया है।

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने नितिन की हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपी मिट्ठू समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। नितिन के परिवार का दावा है कि यह हत्या प्रिंस और मिट्ठू के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर हुए झगड़े की वजह से हुई।

नितिन के परिवार वालों और ग्रामीणों ने उसका शव बिजनौर-मेरठ हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों और मौके पर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश कुमार से हुई बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे।

इस बीच, जिला प्रशासन ने तीन आरोपियों- उत्सव यादव, मिट्ठू और गोल्डी के घरों में हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। हालांकि, नितिन नागर के पिता ने आरोपियों के घरों पर हुई इस कार्रवाई को दिखावा बताया। उन्होंने कहा, “कुछ ईंटों को छोड़कर, तीनों घरों में कुछ भी नहीं तोड़ा गया।”

मेरठ के एसपी अभिजीत कुमार ने कहा, “हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। मामले में नामजद दो लोगों को पकड़ लिया गया है।” पुलिस ने बताया कि आरोपियों के परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए हैं।

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