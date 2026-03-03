Lunar Eclipse 2026: मंगलवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण के चलते उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के द्वारा और पूजा समय में बदलाव किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और मथुरा-वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर सहित प्रदेश के बड़े मंदिरों ने ‘सूतक काल’ और ग्रहण के नियमों का पालन करते हुए दर्शन का नया शेड्यूल जारी किया है।

धार्मिक गणनाओं के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका प्रभाव दोपहर 3:27 बजे से शाम 6:47 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार, सूतक काल के दौरान मंदिरों में नियमित अनुष्ठान और दर्शन वर्जित होते हैं, जिसके कारण कपाट बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख मंदिरों का संशोधित समय

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

कपाट बंद: परंपरा के अनुसार तड़के 4:30 बजे ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए।

शुद्धिकरण: ग्रहण समाप्त होने के बाद ‘मोक्ष’ विधियां और शुद्धिकरण किया जाएगा।

दर्शन: भक्तों के लिए मंदिर शाम 7:15 बजे दोबारा खोला जाएगा।

राम मंदिर, अयोध्या

आरती: सुबह 4:30 बजे मंगला आरती और 6:30 बजे श्रृंगार आरती निर्धारित समय पर संपन्न हुई।

बाल भोग: रामलला को सुबह 8:15 बजे ‘बाल भोग’ लगाया गया।

दर्शन का समय: सुबह 9:00 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब शाम की आरती के बाद रात 8:30 बजे से 11:00 बजे तक भक्त दर्शन कर सकेंगे।

मथुरा और वृंदावन के मंदिर

बांके बिहारी मंदिर: सुबह 5:15 बजे खुला और 8:30 बजे बंद कर दिया गया। शाम को 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुलेगा।

श्री कृष्ण जन्मस्थान – सुबह 6:00 बजे कपाट बंद हुए। अब शाम 8:00 बजे मंदिर खुलेगा और रात 9:00 बजे बंद होगा।

राधा रानी मंदिर (बरसाना): शाम 7:00 बजे खुलेगा और रात 9:00 बजे बंद होगा।

विंध्यवासिनी मंदिर, मिर्जापुर

कपाट बंद: सूतक के कारण अपराह्न 3:15 बजे से रात 8:00 बजे तक द्वार बंद रहेंगे।

दर्शन: रात 8:00 बजे के बाद अनुष्ठान और आरती के उपरांत ही भक्तों को प्रवेश मिलेगा।

Chandra Grahan 2026: आज रात पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। (Image Source – AI Image)

