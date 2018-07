तेलंगाना में बुर्का पहनी महिला और उसके साथी ने आभूषण दुकानदार से 1 किलो सोना लूट लिया। बुर्का पहनी महिला के सोना लूटने की यह वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हुई है। (लूट का वीडियो आप नीचे देख सकते हैं।) सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिख रहा है कि एक बुर्का पहनी महिला अपने साथी के साथ दुकान में घुसती है और फिर देखते ही देखते उसका साथी बंदूक निकाल लेता है। इस दौरान महिला और उसके साथी का दुकानदार से झगड़ा भी होता है। बुर्का पहनी महिला दुकानदार की पिटाई कर देती है। यह घटना बुधवार की रात (4 जुलाई) की है। मिली जानकारी के मुताबिक सांगरेड्डी जिले में बेरामगुडा गांव के अमीनपुर ब्लॉक स्थित एक दुकान में लूट की यह वारदात हुई है। यह जगह हैदराबाद से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित है।

सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि महिला का साथी अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी पहना हुआ है। जय भवानी ज्वैलर्स के मालिक जय राम ने बतलाया कि वो रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। दुकान बंद करने से कुछ मिनट पहले यह दोनों उनकी दुकान में घुसे और उनसे कहा कि उन्हें एक सोने की चेन खरीदनी है। जैसे ही जयराम चेन निकलाने के लिए मुड़े, इस शख्स ने उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंकने की कोशिश की।

मिर्च के पाउडर की वजह से उनकी आंखों में जलन होने लगी। इसके बावजूद वो इन दोनों से भिड़ गए। काफी देर तक जयराम की इस महिला और उसके साथी के साथ गुत्थमगुत्थी होती रही। थोड़ी देर बाद महिला के साथी ने बंदूक निकाल लिया और हवा में लहराने लगा। इस दौरान महिला ने उसकी धुनाई कर दी। हालांकि जयराम ने अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन उनलोगों ने उन्हें धक्का दे दिया। उनलोगों ने जयराम को दुकान के बाथरुम में बंद कर दिया और करीब एक किलो सोना लूट कर फरार हो गए।

इधर इस मामले में जयराम ने थाने में लूट का केस दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने लुटेरों का सुराग देने वालों को 1 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया है। पुलिस अभी यह मान कर चल रही है कि लुटेरों के पास ट्वॉय गन था, जिसके दम पर उन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है।

#WATCH A jewellery store owner put up a fight and foiled a robbery bid by a couple who came to loot his shop, in Sangareddy’s Beeramguda. (4.07.18) pic.twitter.com/Kntla95a0e

— ANI (@ANI) July 5, 2018