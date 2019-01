तेलंगाना में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां के अस्पताल में प्रेमी जोड़े का निकाह कराया गया। दोनों का ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शादी के फैसले पर परिवार खिलाफ था, जिसके चलते दोनों ने सुसाइड करने का फैसला लिया। हालांकि जल्द ही अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण जान बच गई।

मामला राज्य के विकाराबाद का है। जहां 19 वर्षीय रेशमा और 21 साल के नवाज बीते दो साल से रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी करने का फैसला अपने घरवालों को सुनाया। लेकिन रेशमा का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी की शादी नवाज के साथ हो। क्योंकि रेशमा की बड़ी बहन की शादी नवाज के बड़े भाई के साथ हुई थी। उस वक्त भी दोनों परिवार में खटास आ गई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद रेशमा की बहन परेशान रहने लगी। जिससे दोनों परिवार के रिश्ते खराब हो गए। इसी वजह से रेशमा का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी छोटी बेटी भी उसी घर जाए।

Vikarabad: A couple Reshma and Nawaz got married in a hospital. The two had earlier attempted suicide after parents opposed their relationship. The families gave consent after the suicide attempt. #Telangana pic.twitter.com/AHFvEBPd4b

