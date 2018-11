तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एक जनसभा के दौरान नाराज हो गए। लोगों के शोर पर राव की कही बात कुछ ज्यादा ही तल्ख थी। मंच पर माइक संभाले राव ने लोगों के शोर मचाने पर कहा, खामोश बैठो, तुम्हारे बाप से बोलूं क्या? दरअसल, राव ने राज्य में अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। इसके लिए तेलंगाना विधानसभा में एक विधेयक पारित भी किया जा चुका है। इसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

अशीफाबाद में जनसभा के दौरान राव ने कहा, ‘केवल 12 परसेंट ही बोलें। खामोश बैठो। बैठ जाओ। तुम्हारे बाप से बोलूं क्या बातें’। अब राव की ऐसी प्रतिक्रिया की आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि सभा में किसी शख्स ने सीएम से रिजर्वेश पर सवाल पूछा था। जिस पर राव नाराज हो गए। दरअसल सीएम राव द्वारा 12 का मतलब रिजर्वेशन से था। जितने प्रतिशत रिजर्वेशन वह अल्पसंख्यकों को देने वाले हैं।

#WATCH: Telangana caretaker CM K Chandrasekhar Rao says to a person during a speech in Asifabad, "12% hi bole. Khamosh baitho. Baith jaao. Baitho na. Tumhare baap ko bolun kya baatein". The person had asked him about promise of 12% reservation for minorities. (29.11.18) pic.twitter.com/ruPKVf9rLh

— ANI (@ANI) November 30, 2018