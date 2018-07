हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में एक 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वह सातवीं कक्षा का छात्र था। उसके घर वालों का आरोप है कि उसके स्कूल वालों ने उसे स्कूल में घुसने से रोक दिया था। कारण था कि उसके स्कूल की फीस जमा नहीं थी। बच्चा इस घटना से इस कदर तनाव में आ गया कि उसने घर में खुद को फंदे से लटका लिया। ये वाकया मंगलवार की दोपहर को हुआ है।

इस मामले में समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया कि शनिवार को उनके बच्चे को स्कूल से ये कहकर लौटा दिया गया था कि वह स्कूल की फीस लेकर ही वापस आए। जबकि बच्चे के परिजनों के पास स्कूल की फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। इस घटना से बच्चा बेहद निराश था। अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के सामने हुए अपमान को वह सहन नहीं कर सका।

Hyderabad: A Class 7 student committed suicide yesterday after the school management allegedly did not allow him into the school for not paying fees. Circle Inspector, Musheerabad police station says, “A case has been registered u/s 174 CrPC, body sent for further probe is on.”

