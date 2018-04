VIDEO: तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष को समर्थकों ने दूध से कराया स्नान

अपने प्रिय नेताओं के लिए उनके समर्थक हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो किसी तरह वो अपने नेता को खुश कर दें। अक्सर समर्थक इसके लिए कभी अपने नेता के लिए फूलों का बड़ा हार लाते हैं तो कभी कुछ और जुगाड़ करते हैं। उनकी इच्छा तो बस इतनी सी होती है कि सिर्फ उनके नेता खुश हो जाएं। लेकिन तेलंगाना में समर्थकों ने अपने चाहने वाले को खुश करने के लिए दूध की बारिश कर दी। जी हां,,, ऐसा ही कुछ नजारा तेलंगाना के भूपलपल्ली में देखने को मिला, जहां तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर एस मधुसूदन चारी को उनके समर्थकों ने दूध से नहला दिया। अपने नेता को खुश करने की कोशिश में समर्थकों ने तो इस बार उन्हें दूध से ही नहला दिया।मधुसूदन सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नेता हैं और भूपलपल्ली से ही विधायक भी हैं। 2014 में यहां से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें नवगठित तेलंगाना विधानसभा का पहला स्पीकर चुना गया था।

#WATCH Milk poured on Telangana assembly speaker S. Madhusudhana Chary by his followers at an event in Bupalapelli district of Telangana. pic.twitter.com/3O0ynzamoY

— ANI (@ANI) April 1, 2018