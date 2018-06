तेलंगाना से दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। इस मामले में कर्ज में डूबे पत्रकार ने पहले अपने 3 और 5 साल के दो बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पत्रकार की पत्नी ने भी जहर खा लिया। लेकिन पड़ोसियों ने शक होने के बाद महिला के घर पहुंचकर सारा वाकया देखा। पड़ोसियों ने महिला के विरोध के बावजूद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वाकया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 100 किमी दूर सिद्धीपेट जिले का है। स्थानीय तेलुगु अखबार ‘आंध्रा भूमि’ में रिपोर्टर हनुमंत राव अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों के साथ यहां रहा करते थे। सिद्धीपेट के एसीपी रामेश्वर ने बताया,”35 वर्षीय हनुमंत राव, एक तेलुगू समाचार पत्र के साथ काम करते थे। इन दिनों वो गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। उनके सिर पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज था।”

पुलिस ने बताया कि बुधवार (20 जून) को पत्रकार हनुमंत राव ने पहले पत्नी मीना के साथ मिलकर अपने 3 और 5 साल के बच्चों को गला दबाकर मार दिया। इसके बाद वह खुद फांसी पर झूल गए। हनुमंत राव की पत्नी मीना ने फांसी लगाने के बजाय जहर खाकर जान देने का विकल्प चुना। उसने जहर खा लिया और चुपचाप लेट गई।

#Telangana: Man, working as a journalist, & his wife allegedly hanged themselves in Siddipet. Man died, wife was rescued by neighbors & is undergoing treatment. The couple's 2 children, aged 3 & 5 years, were also found dead, Police suspects they were strangled by their father.

— ANI (@ANI) June 21, 2018