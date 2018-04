सगाई कार्यक्रम में नहीं परोसा गया लेगपीस, मेजबान के रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या

हैदराबाद में एक सगाई कार्यक्रम के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं परोसे जाने को लेकर दो समूहों में हुए विवाद ने लड़ाई का रूप ले लिया। घटना में 28 वर्षीय एक युवक मारा गया और अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद ओल्ड सिटी के हुसैनी आलम में एक घर में सगाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शाहगंज के तरीक़ात मंजिल फंक्शन हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्र में मृतक मोहम्मद अनवर शामिल होने आया था। इसी कार्यक्रम में अशवाक नाम का भी एक शख्स शामिल हुआ था। अशवाक यहां का हिस्ट्रीशीटर और इलाके में उसकी दादागिरी चलती है।

पुलिस के मुताबिक अशवाक कार्यक्रम में खाना खाने आया था। उसने खाना परोसने वाले शख्स से लेगपीस की मांग की। कैटरेर ने कहा कि लेगपीस मिलने में थोड़ी देर होगी। ये घटना करीब एक बजे रात की है। इस बात पर अशवाक और कैटरेर के बीच बहस हो गई। इस बीच अशवाक ने कैटरर को चांटा मार दिया। दोनों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मोहम्मद अनवर अशवाक को समझाने आया। लेकिन इससे अशवाक और भी गुस्सा हो गया। वह सगाई स्थल छोड़कर चला गया।

