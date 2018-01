VIRAL VIDEO: आग लगने के बाद पेट्रोल टैंकर में जोरदार धमाका, डरकर भागने लगे लोग

हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में पेट्रोल से भरे दो टैंकरों में भयानक आग लग गई। इस घटना में 18 लोग घायल हो गये। घटना मेडीपल्ली-चेंगीचेरला रोड पर एक दुकान के सामने हुई। इस दुकान में गाड़ियों को रिपेयर करने का काम किया जाता था। आग इतना प्रचंड था कि दो टैंकर और आस-पास खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब टैंकर में भरा पेट्रोल जलने लगा तो आसमान में भयंकर लपटें उठने लगी, वीडियो में देखने से पता चलता है कि आग की लपटे 60 से 70 फीट ऊंची थी। आग को देखकर स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया, लोग बदहवास इधर उधर भागने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक पहले तो आग एक टैंकर में लगी, लेकिन इसके चपेट में तुरंत ही बगल में खड़ा एक दूसरा टैंकर भी आ गया। पुलिस आग के कारणों का पता लगा रही है, हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आग तब लगी जब स्थानीय लोग पेट्रोल चुराने के लिए टैंकर का सील तोड़ रहे थे।

Petrol tanker caught fire near a residential area at Chengicherla, Medipally. fire tenders on job, 2 people suffered burn injuries, rescue operations on. #Hyderabad pic.twitter.com/YBTUQ2tOPm

— Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) January 12, 2018