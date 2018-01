Video: नए साल पर युवाओं की शर्मनाक हरकत, नशे में चूर होकर गर्ल्स हॉस्टल पर फेंके पत्थर

रविवार यानी 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोगों ने अपने-अपने तरीकों से 2018 का स्वागत किया, लेकिन कुछ युवकों ने इस जश्न के रंग में भंग मिलाने का काम भी किया। हैदराबाद में नए साल की रात एक बेहद ही शर्मनाक घटना घटी। यहां कुछ युवकों ने नशे में धुत्त होकर गर्ल्स हॉस्टल के सामने जमकर हंगामा किया। बाइक में सवार होकर स्टंट किए और हॉस्टल पर पत्थरबाजी भी की। सोशल मीडिया पर युवाओं की इस शर्मनाक हरकत का एक वीडिया काफी वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक कुछ लड़कों ने शराब के नशे में गर्ल्स हॉस्टल पर पत्थर फेंके और लड़कियों को बाहर निकलने को कहा। यह घटना हैदराबाद के सरुरनगर इलाके क है। युवकों की यह शर्मनाक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस वीडियो के आधार मामले की जांच कर रही है।

Happy New Year 2018 Shayari: अपने अज़ीज साथियों को शायराना अंदाज में दें न्यू ईयर की मुबारकबाद

Happy New Year 2018 Wishes: इन शानदार Whatsapp, फेसबुक मैसेज और SMS से दे दोस्तों को न्यू ईयर की बधाई

Hyderabad: Men on bikes throw stones at girls hostel#ITVideo

More videos: https://t.co/NounxnP7mg pic.twitter.com/nc9pzx6O2V

— India Today (@IndiaToday) January 1, 2018