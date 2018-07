VIDEO: दरिंदगी की हद, शराबी ने 3 साल के बेटे को उठाकर ऑटो पर दे मारा

शराब की हालत में हैदराबाद के एक शख्स ने अपने तीन साल के बच्चे को ऑटो रिक्शा पर पटक दिया है। पूरी घटना का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है। करीब आधा मिनट के वीडियो में शख्स बच्चे को उठाता है और पास में मौजूद ऑटो के शीशे पर उसे दे मारता है। बच्चे के बदहवास हालात में जमीन पर गिरने पर शख्स उसे दोबारा उठाता है और फिर पटकने की कोशिश करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान शिवा गौड़ (40) के रूप में की गई है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वह अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद गंभीर हालत तीन साल के बच्चे को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराय गया है।

पुलिस इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास ने बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। उसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंप दिया गया है। बता दें कि सोमवार (9 जुलाई, 2018) को आरोपी शिवा गौड़ की पत्नी से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर उसने यह गंभीर कदम उठाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे के खिलाफ इतनी बर्बर हिंसा के बाद भी आरोपी की पत्नी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के तैयार नहीं थी। हालांकि पुलिस ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

#WATCH Man in an inebriated state bangs his 3-yr-old son against an auto-rickshaw following a quarrel with his wife. Child handed over to Child Welfare Committee. Case registered under Sec 324 of IPC & Sec 75 of the Juvenile Justice Act; Accused absconding (9.07.18) #Hyderabad pic.twitter.com/8YWjfrEdjN

— ANI (@ANI) July 10, 2018