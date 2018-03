हैदराबाद में बीवी, साऊदी में शौहर, ऐड छपवाकर दे दिया तलाक, कहा-वकील से भिजवा दूंगा कागजात

शहर की पुलिस ने एक अनिवासी भारतीय के खिलाफ धोखाधड़ी और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है, जिसने अखबार में विज्ञापन के जरिये पत्नी को कथित तौर पर तलाक दे दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद मुश्ताकुद्दीन ने जनवरी, 2015 में 25 वर्षीय शिकायतकर्ता से शादी की थी। आरोपी महिला को सऊदी अरब ले गया, जहां वह काम करता था। पिछले महीने दंपति अपने 10 माह के बच्चे के साथ भारत लौटा। इसके बाद मुश्ताकुद्दीन अकेले सऊदी अरब चला गया। उसकी पत्नी ने मुगलपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि मुश्ताकुद्दीन ने एक स्थानीय उर्दू अखबार में विज्ञापन देकर उसे तलाक दे दिया। बाद में जब ये मामला उछला तो पति ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वकील से कागजात भिजवा दूंगा।

Nazmin's husband in Saudi called her saying he'll send papers through advocate: Police on man divorcing wife in Hyd through newspaper ad pic.twitter.com/W5a3oNScNk

— ANI (@ANI_news) April 5, 2017