असदुद्दीन ओवैसी की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग- हमें पाकिस्तानी कहने वालों को तीन साल जेल में रखिए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के हक में एक कानून बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारतीय मुस्लिम को पाकिस्तान कहने पर तीन की सजा दिए जाने का कानून बनाया जाए। मंगलवार (6 जनवरी, 2018) को एमआईएम चीफ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बिल लाए।

लोकसभा में बोलते हुए औवेसी ने कहा, ‘ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी हिंदुस्तानी मुस्लिम को पाकिस्तानी कहने पर तीन साल की सजा दी जाए। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार ऐसा बिल नहीं लाएगी।’ हैदराबाद सांसद ने आगे कहा कि भारत में जो मुस्लिम हैं उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की दो राष्ट्र वाली थ्योरी को पूरी तरह नकारा है लेकिन आज भी हिंदुस्तानी मुस्लिम को बहारी समझा जाता है।

AIMIM President Asaduddin Owaisi demanded today in Lok Sabha that the Centre bring a law to punish with three-year jail term any person who calls an Indian Muslim “a Pakistani” (file pic) pic.twitter.com/RUzjCdit0e

— ANI (@ANI) February 6, 2018