प्रग्नेंट होने पर भी सानिया ने किया योग, केंद्रीय मंत्री ने कहा- वंडरफुल

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में लोगों ने सेहत और शांति के लिए योगासन किये। इस मौके पर भारत की टेनिस सनसनी के रूप में मशहूर सानिया मिर्जा ने भी योग आसन किया। खास बात यह है कि सानिया मिर्जा इस वक्त गर्भवती हैं। लिहाजा उनकी दिनचर्या काफी संयमित और डॉक्टरों की निगरानी में रहती है। बावजूद उन्होंने योग किया। सानिया मिर्जा ने इसकी एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली। सानिया ने लिखा, “योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो या फिर कोई और दिन, प्रेग्नेंसी के दौरान प्रीनटल योगा मेरे लिए खुद को फिट रखने का तरीका है, आपका तरीका क्या है। सानिया ने इस ट्वीट को केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके मंत्रालय को टैग किया। केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने भी सानिया के ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “वंडरफुल सानिया, सचमुच में प्रीनटल योगा गर्भावस्था के दौरान फिट रहने का शानदार तरीका है।” महिला बाल विकास मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर गर्भवती महिलाओं को योग के फायदे भी बताएं हैं। मेनका गांधी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में गर्भवती महिलाओं के साथ योग किया है।

International Day of yoga or any other day , #PreNatalYoga is my way of keeping fit during pregnancy .. what’s yours??? @MinistryWCD and @ManekaGandhiBJP pic.twitter.com/wOTG14GcfA

— Sania Mirza (@MirzaSania) June 21, 2018