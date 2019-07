भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में केशाम्पेट मंडल की तहसीलदार वी लावन्या के दफ्तर और आवास पर छापा मारकर 93.5 लाख रुपए कैश बरामद किया। गुरुवार (11 जुलाई, 2019) को मामले से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक महिला अधिकारी के आवास पर बुधवार को छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में नकद राशि के अलावा 400 ग्राम सोना भी जब्त किया।

एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक, ‘कोंदुरु ग्राम राजस्व अधिकारी (वीआरओ) एम अंतैयाह को बुधवार को चार लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। वह तहसीलदार की तरफ से शिकायतकर्ता से आठ लाख रुपए की मांग कर रहा था। पकड़े जाने के वक्त इसी रकम के चार लाख रुपए ले रहा था।’ अधिकारियों के मुताबिक रंगे हाथों पकड़ने के बाद यह कार्रवाई की गई। बाद में वीआरओ को गिरफ्तार कर लिया गया।

एसीबी ने बताया कि तहसीलदार के घर से 93.5 लाख रुपए और 400 ग्राम सोना मिलने के अलावा, संपत्ति के कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं और बैंक खातों का विवरण भी सत्यापित किया जा रहा है। इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। खास बात है कि रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ी गईं वी लावन्या को राज्य सरकार की तरफ से बेस्ट तहसीलदार का पुरस्कार भी दिया जा चुका है।

Telangana: Rs 93.5 lakh in cash, and gold ornaments, seized by Anti-Corruption Bureau (ACB) from the residence of Lavanya, Tehsildar of Ranga Reddy District late last night. A case has been registered and investigation is underway pic.twitter.com/1eeVixlpsH

