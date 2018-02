घायल बच्चे को न केवल अस्पताल ले गया बल्कि इलाज का खर्च भी दिया, हर कोई कर रहा इस पुलिस इंस्पेक्टर की तारीफ

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक बच्चे को न केवल अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसके इलाज की खर्च भी उठाया। इंस्पेक्टर की इस जांबाजी और दरियादिली की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार (02 फरवरी) को साइबराबाद पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर महेश जब पैट्रोलिंग पर थे तभी उन्होंने रास्ते में घायल एक बच्चे को देखा। एक कार ने उसे धक्का मार दिया था जिसमें वह घायल हो गया था। सात साल का यह बच्चा सड़क पर तड़प रहा था तभी महेश वहां पहुंच गए। उन्होंने हालात देखकर तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया, उसके बाद पैट्रोलिंग कार से ही नजदीकी अस्पताल ले गए। महेश ने इसके बाद बच्चे का इलाज भी करवाया और उसमें जो खर्च हुआ उसका खुद भुगतान किया। घायल बच्चे के पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसका भी खर्च उठा सके।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस पूरे वाकये का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें दिख रहा है कि इंस्पेक्टर महेश खुद उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। महंश वर्दी में दिख रहे हैं। उनके पीछे-पीछे लंगड़ाता हुआ बच्चे का पिता भी जा रहा है। यह वीडियो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है। मुंबई में भी पुलिस वालों की जांबाजी और सूझबूझ की मिसाल देखने को मिली है। नायगांव रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक लड़के की जान बच गई। ये शख्स चलती ट्रेन के नीचे आने वाला था लेकिन RPF के कर्मियों ने बेहद फुर्ती दिखाकर इस युवक की जान बचा ली।

बता दें कि पुलिस को लेकर एक आम धारणा है कि पुलिस वाले कड़क होते हैं या लचर रवैये वाले होते हैं। वो अक्सर हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं कहकर केस से पल्ला झाड़ लेते हैं लेकिन इंस्पेक्टर महेश ने जिस तरह से दरियादिली और अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाई है, वह काबिल-ए-तारीफ है। इंटरनेट के इस दौर में सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना के लोग ही उनकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि जो कोई भी यह खबर पढ़ रहा है और जान रहा है वो इंस्पेक्टर की दरियादिली का कायल हो जा रहा है।

#WATCH Circle Inspector Mahesh taking the injured boy inside the hospital in Cyberabad #Hyderabad (02.02.18) pic.twitter.com/7Dz3TPyCkX

— ANI (@ANI) February 4, 2018