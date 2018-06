तेलंगाना सरकार में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल तेलंगाना यूनिवर्सिटी, दायचिपल्ली के रजिस्ट्रार एम धर्माराजू की पिछले 3 सालों से पेंशन नहीं मिली है, जिससे वह बेहद परेशान हैं और गंभीर आर्थिक परेशानियों से घिर गए हैं। अब ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और अपनी पेंशन दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान दंपत्ति अपना दर्द बताते-बताते फूट-फूटकर रो पड़े। बता दें कि धर्मराजू को दिल की बीमारी भी है।

वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद से लोगों की इस पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों ने इसके लिए तेलंगाना की टीआरएस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं कुछ ने तेलंगाना सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार करोड़ो रुपए खर्च करके इफ्तार पार्टी का तो आयोजन कर रही है, लेकिन राज्य की जनता की दिक्कतों पर उसका कोई ध्यान नहीं है। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को दी इफ्तार पार्टी के लिए 66 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इस दौरान राज्य की 800 मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और साथ ही लोगों को गिफ्ट भी बांटे गए। बता दें कि तेलंगाना में ही कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीएम चंद्रशेखर राव की इस इफ्तार पार्टी का विरोध किया था।

Former registrar of Telangana University at Dichipally, M Dharmaraju and his wife staged a sit-in at the registrar’s office saying he had not got his pension for the last three years. The couple wept profusely explaining their sufferings. Dharmaraju is also a heart patient. pic.twitter.com/CPxNE21BEe

— Sushil Rao (@sushilrTOI) 7 June 2018