समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के उद्देश्य से गुरुवार (6 सितंबर) को तेलंगाना विधानसभा भंग करने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मस्खरा बताया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने कहा, ”सब जानते हैं कि राहुल गांधी क्या हैं… देश के सबसे बड़े मसखरे हैं। पूरे देश ने देखा है कि कैसे वह श्री नरेंद्र मोदी के पास गए और गले मिले, उन्हें आंख मारते हुए देखा है। वह हमारे लिए ऐसी संपत्ति हैं कि जिताना ज्यादा तेलंगाना आएंगे, हम उतनी ही ज्यादा सीटें जीतेंगे।” केसीआर अभी से पूरी तरह चुनावी मूड में देखे जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में असदुद्दीन की पार्टी आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ भविष्य की चुनावी गठजोड़ की संभावनाओं पर नरम रुख दिखाया। एएनआई के मुताबिक केसीआर मे कहा, ”हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं लेकिन कोई संदेह नहीं है कि हम एमआईएम (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के दोस्त हैं।”

Everyone knows what Rahul Gandhi is…the biggest buffoon in the country. Whole country has seen how he went to Mr Narendra Modi and hugged him, the way he is winking. He is a property for us, the more he comes (to Telangana) the more seats we will win: K Chandrashekhar Rao pic.twitter.com/PjAD4rXr9C

