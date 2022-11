Telangana Congress को अलविदा कहने वाले विधायक ने जॉइन की बीजेपी, चार बार जीत चुके हैं चुनाव

Shashidhar Reddy joins BJP: तेलंगाना के सनतनगर से चार बार विधायक रह चुके शशिधर रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए।

Telangana Politics: पूर्व विधायक एम शशिधर रेड्डी भाजपा में शामिल। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram