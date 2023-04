Telangana को पीएम मोदी ने दी 11 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बोले- कुछ मुट्ठीभर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं, जानिए भाषण की 5 बड़ी बातें

हैदराबाद में पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना-आंध्रप्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन एक प्रकार से आस्था, आधुनिकता और टूरिज्म को जोड़ने वाली है।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो सोर्स: @narendramodi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (8 अप्रैल) को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 11,360 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वहां हैदराबाद में AIIMS बीबीनगर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना को AIIMS देने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। हालांकि केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। बहुत दुख, बहुत दर्द होता है। केंद्र के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे तेलंगाना के लोगों का नुकसान हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े किसी कार्य में कोई बाधा ना आने दे। पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद में करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। आज यहां 13 MMTS सर्विस शुरू हुई है। MMTS का तेज़ी से विस्तार हो सके जिसके लिए तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा यहां हाईवे के प्रोजेक्ट का तेज़ी से विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में कहा, “कुछ मुट्ठीभर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं, ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे उन्हें काम करने वाले लोगों से परेशानी हो रही है। इन्हें देश, समाज के भले से कोई लेनादेना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने कुंबे को फलता-फूलता देखना पसंद है। तेलंगाना को ऐसे लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है।” पीएम मोदी ने कहा, “इनके तीन मतलब सत्य थे, पहला इनके ही परिवार की जय-जयकार हो, दूसरा करप्शन का पैसा इनके पास आता रहे और तीसरा जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते थे वह पैसे इनके भ्रष्ट ईको सिस्टम के अंदर बांटने में काम आ जाए। ये तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसे कई राजनीतिक दल कोर्ट पहुंच कि हमें सुरक्षा दो कि हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट ने वहां भी उन्हें झटका दे दिया।” हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने देशभर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थीं। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले ये नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास ही रखना चाहते थे।” https://www.jansatta.com/blank.html

