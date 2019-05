हैदराबाद के प्रेस क्लब में उस वक्त अफरातफरी का माहौल मच गया, जब एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति रिजर्वेशन परीक्षण समिति के अध्यक्ष करण श्रीशैल के ऊपर हमला कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हमलावर व्यक्ति ने श्रीशैल की जमकर पिटाई की। इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कैसे हुआ हमला: दरअसल, प्रेस क्लब में मंगलवार (21 मई) को करण श्रीशैलम मीडिया के सामने अपना संबोधन दे रहे थे। तभी एक युवक वहां पहुंचा और उसने मेज के ऊपर चढ़कर उन पर हमला बोल दिया। जबतक कि कोई कुछ समझ पाता युवक ने उनपर ताबड़तोड़ घूसे और मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने श्रीशैलम को बचाने के लिए घेर लिया और बाहर ले जाने लगे लेकिन हमलावर युवक ने उनके पीछे-पीछे बाहर तक आ गया। इस दौरान बाहर मैदान में भी उसने श्रीशैलम की पिटाई की। जब कुछ लोगों ने मिलकर युवक को पकड़ा तब जाकर मामला शांत हुआ।

#WATCH: National SC Reservation Parirakshana Samithi president, Karne Srisailam, attacked during a press conference at Press Club in Hyderabad yesterday. He was speaking on irregularities in Gurukul Pathshala (residential schools for SC/ST in Telangana) pic.twitter.com/e0brXDe1Tt

— ANI (@ANI) May 22, 2019