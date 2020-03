तेलंगाना में अमेरिका से लौटे एक विधायक ने कोरोनावायरस के खतरों के बावजूद सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं वे यात्रा के दौरान ट्रेनों में भी घूमे। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें राज्य की टीआरएस सरकार में विधायक कोनेरु कोनप्पा को कागजनगर नगर परिषद के एक कार्यक्रम में पार्टी सदस्यों से बात करते और एक स्थानीय मंदिर में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग पहुंचे थे।

खास बात यह है कि कोनेरु को अमेरिका से लौटने के बाद घर पर क्वारैंटाइन (अलग-थलग) रहने की सलाह दी गई थी। खुद कोनेरु ने घोषणा की थी कि वे और उनकी पत्नी कुछ दिन होम-आइसोलेशन में रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से कागजनगर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली।

क्वारैंटाइन के नियम तोड़ने के लिए तेलंगाना के आसिफाबाद के जिलाधिकारी ने कोनेरु को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सरकार ने विदेश से लौटने वालों को खुद को आइसोलेट करने के निर्देश दिए। साथ ही गैरजरूरी यात्राएं न करने के भी आदेश दिए हैं। लोगों को कम से कम 14 दिन अलग-थलग रखने के आदेश हैं।

So #TRS #Sirpur MLA #konerukonappa instead of being in #quarantine, travelled by train to attend municipal council meeting in #Kaghaznagar where entire council reportedly attended; was it ignorance or callousness about public safety?@ndtv @ndtvindia #CoronavirusOutbreakindia pic.twitter.com/tnLERd3vx5

— Uma Sudhir (@umasudhir) March 20, 2020