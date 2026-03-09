हैदराबाद के तेलंगाना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के कामारेड्डी जिले में एक ऑटो ड्राइवर को अपनी तीन नाबालिग बेटियों को झील में डुबोकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर और उसकी पत्नी ने 6 मार्च को पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी तीन बेटियां (8, 6 और 5 साल की) गायब हैं।

जांच को गुमराह करने की कोशिश की

महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और लड़कियों की तलाश के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही लड़कियों की तस्वीरें एक मैसेजिंग ऐप पर शेयर कीं। पुलिस ने बच्चियों के पिता से भी पूछताछ की। जब उससे पूछा गया कि उसने आखिरी बार लड़कियों को कहां देखा था, तो उस आदमी ने गोलमोल जवाब दिए और जांच को गुमराह करने की कोशिश की।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ और उसकी हरकतों पर नजर रखने के बाद पता चला कि वह लड़कियों को शहर की एक झील पर ले गया और उसमें फेंक दिया। उस आदमी को बुरी आदतों की लत थी और वह पैसे की तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने बताया कि उसने लड़कियों को मारने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि तीनों बेटियों को पालना मुश्किल हो रहा है।

अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया

उन्होंने बताया कि अपने प्लान के मुताबिक, वह 6 मार्च की सुबह तीनों लड़कियों को किसी बहाने से झील पर ले गया और एक के बाद एक उन्हें झील में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि उसे मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है।

इसी तरह के एक मामले में बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के अंदर छह वर्षीय बच्चे की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लवकुश के रूप में हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि परिवार ने इस हत्या के पीछे मां की भूमिका होने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां मंगलवार से घर से लापता है और वह अपने साथ लड़के को भी ले गई थी। परिवार का दावा है कि महिला का एक शख्स के साथ विवाहेतर संबंध है। पुलिस ने बताया कि लवकुश रणहौला में एक किराए के मकान में अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रहता था। पूरी खबर पढ़ें…