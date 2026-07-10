Telangana CM Revanth Reddy Video: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सोशलमीडिया पर खूब तारीफ़ हो रही है। एक वीडियो में उन्हें अपने नाती के साथ खाना बनाते हुए देखा जा रहा है, जिससे राजनीति से दूर उनकी ज़िंदगी की एक अनोखी झलक देखने को मिली।

उनके ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में 56 साल के मुख्यमंत्री किचन में परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताते हुए दिख रहे हैं। वे अपने पोते के लिए गर्म पूरियां बना रहे हैं।

रेवंत रेड्डी पूरी बेलते हुए

वीडियो में रेड्डी को गैस के पास खड़े होकर आटे की लोई गोल बेलते और फिर हर पूरी को सावधानी से गर्म तेल में डालते हुए देखा जा सकता है। जब पूरियां तलते समय फूलती हैं तो किचन काउंटर पर उनके पास बैठा उनका लगभग तीन साल का नाती खुश हो जाता है और उत्सुक होकर अपने नाना जी से बातें भी करता रहता है।

मुस्कुराहट और बातचीत से भरी यह हल्की-फुल्की बातचीत मुख्यमंत्री का एक ऐसा रूप दिखाती है जो लोगों को शायद ही कभी देखने को मिलता है। एक ऐसा रूप जो उनके व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम और सरकारी कामकाज से बिल्कुल अलग है।

सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए पलों की हो रही तारीफ़

यह वीडियो ऑनलाइन तेज़ी से वायरल हो गया। कई यूज़र्स ने रेवंत रेड्डी की पर्सनल लाइफ की झलक की तारीफ़ की है और बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने के लिए उनकी सराहना की है।

एक यूज़र ने लिखा, “सर, यह वाकई तारीफ़ के काबिल है कि आप, जो हमेशा जनसेवा में व्यस्त रहते हैं और अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। ऐसी प्यारी यादें ही इंसान को असली ताकत देती हैं। बहुत बढ़िया!”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “मुख्यमंत्री होने के नाते सरकारी कामों, पार्टी के कार्यक्रमों और जनसेवा में हमेशा व्यस्त रहने के बावजूद… परिवार के साथ बिताए पल वाकई बहुत खास होते हैं।”

एक तीसरे यूजर ने कहा, “कितना भी हो, नाना और नाती के बीच प्यार का बंधन किसी भी आधिकारिक पद से अधिक असाधारण है।”

एक शख्स ने उन्हें “सबसे कम उम्र के नाना” बताया है। खैर, एक सीएम को किचन में काम करते हुए देखना आपको कैसा लगा?

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