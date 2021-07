सीएम करते रहे इंतजार, पर न मिली कैंची तो हाथ से तोड़ा फीता, लोग बोले- मोदी जी से सीखें, वो हमेशा साथ ले चलते हैं

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव रविवार को राजन्ना सिरसिला जिले में एक उद्घाटन कार्यक्रम में गए हुए थे। बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे केसीआर को उद्घाटन के लिए कैंची नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने हाथ से ही रिबन को तोड़ दिया। वह जिले के थंगलापल्ली मंडल के मेडिपल्ली में पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सिरसिला जिले में दो बेडरूम आवास इकाई का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान कैंची न मिलने के कारण उन्होंने हाथ से ही रिबन तोड़ दिया। अधिकारियों से जब उन्होंने कैंची मांगी तो वह कैंची देने में विफल रहे और सीएम ने बिना इतंजार किए हाथ से ही रिबन तोड़कर उद्घाटन कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसपर यूजर्स अपनी प्रतिकृया भी दे रहे हैं।

#WATCH | Telangana Chief Minister K Chandrashekar Rao pulls out ribbon after not getting a pair of scissors for cutting the ribbon, at an inauguration in Medipally of Thangallapally Mandal in Rajanna Sircilla district on Sunday. pic.twitter.com/0KjNCITgy3

— ANI (@ANI) July 5, 2021