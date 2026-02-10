तेलंगाना नगर पालिका चुनाव से पहले मक्तल में भाजपा उम्मीदवार ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, वहीं राज्य भाजपा ने इसके पीछे कांग्रेस को दोषी ठहराया। महबूबनगर जिले के मक्तल नगर पालिका (एरुकाली महादेव) से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार ने प्रचार के आखिरी दिन आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने राजनीतिक विरोधियों और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महादेव मृत पाए गए। परिवार का आरोप है कि नामांकन दाखिल करने के बाद से ही स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार उत्पीड़न के चलते महादेव गंभीर मानसिक तनाव में थे। उनका दावा है कि विरोधियों ने उन्हें निशाना बनाया था और दबाव सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया।

परिवार ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

परिवार ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान महादेव को परेशान किया गया और इसके लिए स्थानीय कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मंत्री श्रीहरि और उनके समर्थकों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके कारण महादेव ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के कारण उन्होंने आत्महत्या की।

भाजपा ने महादेव की मौत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने महादेव की मौत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए इसे पार्टी की अहंकारी राजनीति और माफिया धमकियों का नतीजा बताया। रामचंद्र राव ने तेलंगाना के मंत्री वकाती श्रीहरि का नाम लिया है। राव ने कहा, “आरोप है कि महादेव ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह स्थानीय मंत्री श्रीहरि और उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को सहन नहीं कर सके।”

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नारायणपेट पुलिस अधिकारी के अनुसार, “आज तड़के सुबह करीब 5:30 बजे, मक्तल नगरपालिका के वार्ड 6 से भाजपा उम्मीदवार 46 वर्षीय महादेवप्पा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।” पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है।

पढ़ें- पत्नी के हत्यारोपी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा