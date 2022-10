Telangana: केसीआर के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश, करोड़ो का ऑफर, पुलिस की छापेमारी में तीन हिरासत में

Telangana KCR: इस मामले में पुलिस ने बताया कि अजीज नगर स्थित फार्महाउस की तलाशी ली गई, जहां से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर(फोटो सोर्स: ट्विटर)।

