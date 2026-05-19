राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में फेल साबित हो रही है।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग होने के बावजूद अपराधियों में कानून का डर नहीं है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और सरकार केवल दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बने अभी एक महीना ही हुआ है लेकिन इस दौरान महिला अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है।

#WATCH | Patna, Bihar | Bihar Assembly LoP Tejashwi Yadav says, “…the manner in which crimes against women have surged under the NDA government, the administration led by Samrat Choudhary—there has been an alarming and unchecked rise in incidents. Criminals have unleashed a… pic.twitter.com/cQlSr70OIP — ANI (@ANI) May 19, 2026

आपराधिक घटनाओं पर सरकार गंभीर नहीं- यादव

यादव ने कहा कि पिछले छह महीने के भीतर बिहार में दो बार मुख्यमंत्री बदले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को हटाकर चयनित मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा, जब हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ या अन्य आपराधिक घटनाएं सामने नहीं आ रही हों लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है।

यादव ने महिला सशक्तीकरण के सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्तर पर महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

यूपी चुनाव में बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी कांग्रेस

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