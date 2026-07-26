बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना की एक अदालत ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेज प्रताप को NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में आयोजित बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

तेज प्रताप यादव को नौबतपुर पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया और आधी रात के कुछ समय बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। रिमांड आदेश के बाद उन्हें ब्युर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। उनके वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि बचाव पक्ष को गिरफ्तारी ज्ञापन मिल चुका है और सोमवार को नियमित जमानत याचिका दायर की जाएगी।

यह मामला शनिवार को बिहार बंद के दौरान गांधी मैदान क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़ा है। जहां विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प में तब्दील हो गया।

गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में तेज प्रताप यादव पर दंगा करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने, लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और स्टेशन हाउस ऑफिसर को चोट पहुंचाने सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है।

तेज प्रताप यादव के वकील के अनुसार, जिन प्रमुख प्रावधानों का हवाला दिया गया है उनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 भी शामिल है, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। चूंकि यह अपराध गैर-जमानती है, इसलिए यादव पुलिस स्टेशन में जमानत नहीं मांग सकते और इसके बजाय नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी देंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे पूर्व मंत्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शनिवार को दो चरणों में हुई। वे NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर बुलाए गए बिहार बंद के समर्थन में गांधी मैदान के पास राम गुलाम चौक पर प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे और दोपहर में उन्हें एहतियाती हिरासत में लिया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

हालांकि, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और शाम करीब 7.30 बजे पुलिस की एक टीम ने तेज प्रताप यादव को मध्य पटना के सिटी सेंटर मॉल में ढूंढ लिया, जहां उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले फिर से हिरासत में ले लिया गया। जांचकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी को विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा से जोड़ा है। हिंसा के दौरान कथित तौर पर पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, पलटा गया और अधिकारियों पर हमले किए गए। अधिकारियों का आरोप है कि इस अशांति के कारण आधिकारिक कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई और अधिकारियों को चोटें आईं।

‘पैलेट गन का आदेश किसने दिया?’, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गांधी ने अपने पत्र में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि छात्रों के खिलाफ पेलेट गन और बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी? पढ़ें पूरी खबर।